Хиты новогоднего стола

Сочные и ароматные баранья нога, окорок или рыба, запеченные в духовке, — неизменные хиты новогоднего застолья. Чтобы горячие угощения удались на славу, особое внимание стоит уделить приготовлению маринада и правилам запекания.

Если в этом году вы решили запечь рыбу, советуем присмотреться к речной форели. Приготовить ее не составит особого труда, да и маринад можно сделать самый простой. Потрошеные тушки (с головой) полейте лимонным соком, посолите, поперчите и оставьте на полчаса при комнатной температуре. А тем временем сделайте начинку из шампиньонов или лесных грибов — мелко нарежьте их, слегка обжарьте вместе с рубленым луком и смешайте с зеленью (петрушкой и укропом). Начините тушки этой смесью, положите в каждую по паре зубчиков чеснока, обваляйте рыбу в сухарях, поместите на противень, посыпьте тертым пармезаном и запекайте в разогретой до 200 °С духовке четверть часа. Идеальным сопровождением к такому угощению станут белые сухие и полусухие вина.

Тем, кто не представляет главную ночь года без сытных мясных блюд, рекомендуем сделать ставку на беспроигрышный вариант — баранью ногу. Разделывают ее хорошо заточенным ножом — очень осторожно, чтобы не повредить мясо. Ногу держат за тонкую часть, аккуратно просовывая лезвие между мясом и салом и постепенно отделяя жировую пленку. Затем пленку рывком снимают полностью и срезают излишки жира. Теперь можно готовить маринад: смешайте толченый чеснок, розмарин, чабрец, соль, перец и растительное масло и смажьте мясо половиной­ смеси. Потом проткните его острым ножом в нескольких местах, заполните отверстия оставшимся маринадом, накройте ногу фольгой и оставьте на три-четыре часа. Перед запеканием поместите мясо в огнеупорную форму и снова смажьте растительным маслом. В процессе готовки ногу периодически поливают образовавшимся соком и переворачивают.

Если же вам по душе запеченная свинина, запомните несколько простых советов. Для маринада смешайте в миске растительное масло, толченый чеснок, горчицу, мед (липовый или цветочный), соль и перец. Обмажьте окорок маринадом, положите в полиэтиленовый пакет и оставьте на пять-шесть часов. Периодически переворачивайте мясо, чтобы оно полностью промариновалось. Разогрейте духовой шкаф до 180 °С. Нарежьте лук полукольцами. Возьмите фольгу, выложите на нее лук, затем — окорок кожей вверх, заверните мясо и отправьте в духовку. К примеру, кусок свинины весом 3 кг запекается не менее трех часов. За четверть часа до окончания готовки раскройте фольгу, полейте мясо вытекшим соком и дайте ему подрумяниться при температуре 200 °С. Готовый окорок выложите на блюдо, накройте фольгой и оставьте на 10 минут, чтобы мясной сок равномерно распределился по всему куску.

Утка с яблоками

Утка целая (2 кг) — 1 шт., яблоки зеленые — 4 шт., масло оливковое — 3 ст. л., мед — 2 ст. л., горчица — 0,5 ст. л., соль, перец черный молотый, зелень.

Утку вымыть, выпотрошить, срезать лишний жир, натереть солью, перцем и оливковым маслом и оставить на час. Яблоки вымыть, нарезать на четвертинки, удалить сердцевину. Положить яблоки внутрь утки. Место разреза зашить. Противень смазать маслом, на него выложить утку крылышками вниз, грудку проколоть вилкой, чтобы мог свободно выделяться сок. Долить в противень воды на 2 см и поставить в духовку, разогретую до 200 °С. Через 20 минут открыть духовку и полить утку выделившимся из нее жиром. Повторять эту процедуру через каждые 15-20 минут. Выпекать таким образом 2 часа. Пока утка запекается, смешать в миске мед и горчицу. За 10 минут до готовности смазать этой смесью утку. Подавать, украсив зеленью и дольками яблок.

Медальоны из телятины

Мякоть телятины — 300 г, масло растительное — 2 ст. л., розмарин — 2 веточки, соль, перец черный молотый.

Куски телятины отбить рукой, придав им круглую форму. На сковороде разогреть масло, обжарить в нем мясо с обеих сторон до образования румяной корочки. После этого уложить медальоны на смазанный маслом противень, посолить, поперчить и запекать в разогретой до 200 °С духовке 15 минут. При подаче украсить веточками розмарина, на гарнир можно подать овощи.

Сибас «Соленый каприз» с пикантным соусом

Сибас — 5 шт., лимоны — 1 шт., лаймы — 2 шт., масло оливковое — 50 мл, сливки — 200 мл, сыр с плесенью — 20 г, пармезан — 30 г, помидоры черри — 5 веточек, укроп — 5 веточек, петрушка — 5 веточек, соль морская крупного помола — 1,5 кг.

Рыбу почистить, выпотрошить, промыть, смазать оливковым маслом. В брюшко каждой положить по веточке укропа и петрушки. Выжать сок из половины лимона и лаймов, добавить соль и 100 мл воды, хорошо перемешать и этой смесью полить тушки рыбы. Каждую рыбу выложить в лодочку из фольги, сверху разместив несколько долек лимона и веточки с помидорами черри, отправить в духовку. Запекать около часа. В это время приготовить соус: оба вида сыра натереть и смешать с подогретыми сливками. При подаче рыбу вынуть из фольги и живописно выложить на блюде, украсив запеченными помидорами и дольками лимона.

Окорок, запеченный в духовке

Окорок свиной— 2 кг, чеснок — 1 головка, сахар коричневый — 70 г, вино красное сухое — 100 мл, ананас консервированный — 6 колец, соус соевый — 2 ст. л., соль — 150 г, шалфей — 1 веточка, перец душистый горошком — 1 ст. л., розмарин сушеный — 2 ст. л., гвоздика — 50 г.

В большую кастрюлю налить 3 л чистой воды, засыпать крупную соль, коричневый сахар, душистый перец, розмарин и шалфей. Смесь поставить на огонь и кипятить 3-5 минут. Рассол остудить. Вымытый окорок положить в охлажденный рассол и на сутки убрать в холодильник. Затем нужно нашпиговать его чесноком, сделав надрезы по бокам. В верхней части надсечь окорок в виде сеточки, вставить гвоздику. Туго обвязать кулинарным шпагатом, уложить на противень на свернутую вдвое фольгу, обложив кольцами ананаса, полить соевым соусом и плотно закрыть фольгу. 20 минут готовить в разогретой до 180 °С духовке, потом убавить температуру до 160 °С и оставить запекаться еще на 1 час 40 минут. Готовый окорок вынуть из духовки. Слить образовавшуюся жидкость в сотейник. Добавить вино и листики шалфея. Соус подать вместе с мясом.

Курица с апельсинами

Курица целая (1,5 кг) — 1 шт., апельсины — 3 шт., чеснок — 6 зубчиков, инжир — 2 шт., яблоки — 1 шт., лавровый лист — 3 ветки, соль, перец черный молотый.

Курицу вымыть. Апельсины нарезать кружочками, косточки удалить. Чеснок почистить, каждый зубчик разрезать вдоль пополам. Натереть куриную тушку солью и перцем изнутри и снаружи и оставить на 10 минут. После этого, аккуратно отделив кожу от куриной тушки, протолкнуть несколько апельсиновых кружков между мясом и кожей в районе спины. Остальными апельсиновыми кружками выложить курицу изнутри. Чеснок также поместить внутрь курицы, ножки птицы связать. На противень выложить фаршированную курицу. Отправить в духовку, разогретую до 180 °С, на 2 часа, при выпекании периодически поливая выделяющимся соком. Готовую курицу подавать на блюде, декорированном дольками свежих апельсинов, яблок, инжира и ветками лаврового листа.

Баранья нога с ароматными травами

Нога баранья (2 кг) — 1 шт., чеснок — 10 зубчиков, вино белое сухое — 1 стакан, розмарин — 5 веточек, масло оливковое — 2 ст. л., ягоды можжевельника сушеные — 50 г, прованские травы, соль, перец черный горошком.

Чеснок и 2 веточки розмарина порубить, смешать с сухими специями, солью и маслом. Баранью ногу очистить от лишнего жира и натереть этой смесью. После завернуть мясо в пакет и поставить в холодильник на 12 часов. В самый низ духовки поставить противень, куда будет стекать жир. В него налить по 1 стакану воды и вина. Баранью ногу уложить в духовку, разогретую до 230 °С, на решетку над противнем. При этой температуре выпекать 10 минут, после чего снизить температуру до 180 °С. Через полтора часа достать баранью ногу из духовки, завернуть ее в фольгу и оставить еще на 20 минут при комнатной температуре, чтобы сок внутри равномерно распределился. После этого развернуть и подавать на стол целиком, украсив 3 веточками розмарина.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (1192) 28 декабря, рецепты