«Хочу теперь такого, как Путин»

Парламентским Комитетом по культуре и образованию были представлены выводы исследования, в которых говорится об уровне информационных угроз и представлены предложения, «как исправить положение». Оказалось, что президент России Владимир Путин является популярной фигурой в Литве.

Новость о популярности российского лидера сообщил представитель литовского правого сектора, депутат Сейма, консерватор Лауринас Кащюнас.

По его словам, если бы Владимир Путин принимал участие в президентских выборах в Литве, то в некоторых регионах республики он вышел бы во второй тур.

«Было задано много вопросов — как вы оцениваете президента Владимира Путина, президента Далю Грибаускайте, — рассказал представитель правого сектора об исследовании. — Ответы были такими, что в некоторых районах Литвы у Путина есть возможность пройти во второй тур на выборах президента Литвы».

По его словам, усовершенствованию Закона об информировании общества мешает то, что он согласован с европейскими директивами. В качестве примера, как уравновесить российское содержание, не всегда соответствующее гражданским настроениям, Кащюнас вспомнил американскую продукцию, но это вновь не попадает под понятие «свое содержание», о котором говорится в европейских директивах.

По словам директора Центра Линаса Коялы, «более чем за 20 лет независимости стало известно, как работают дезинформационные кампании, на какие группы они оказывают наибольшее влияние». К примеру, исследование показало, что «чем чаще люди смотрят российское телевидение, тем больше они склонны позитивно оценивать политику России». Симпатию к политике Владимира Путина проявляют граждане, для которых российские телеканалы — главный и доминирующий источник информации.

«Просмотр российского телевидения необязательно означает пророссийские взгляды», — считает Кояла. Одно из предложений аналитиков — создать Информационную службу и привлечь к ее деятельности экспертов и политиков, «координировать наблюдение за пропагандой вместе с действующими за границей учреждениями — стратегическими комитетами НАТО и ЕС».

Кояла также сообщил, что, судя по исследованиям, до сих пор более 20% жителей Литвы ностальгируют по советским временам. Причем это те, кто, по его словам, «признались».

Члены Сейма, принявшие участие в дискуссии, позитивно смотрят на идею учредить в стране еще одно ведомство, «которое наблюдало бы за пропагандистскими угрозами, координировало их вместе с учреждениями, действующими за границей».

Инф. “ЛК”.

Метки: N19 (1159) 11 мая, Rytų Europos studijų centras, в Литве, НАТО, Путин