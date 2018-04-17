Холдинг Lietuvos energija предложит государству 91,5 млн евро дивидендов

Находящийся в госуправлении энергохолдинг Lietuvos energija предлагает выплатить за 2017 год 91,5 млн евро дивидендов, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Решение о дивидендах примет единстенный акционер – министерство финансов.

За 2016 год компания перевела в госбюджет 100,7 млн евро, за 2015 год – 86 млн евро, а за 2014 год – 52,7 млн евро.

По данным аудита, в прошлом году консолидированная выручка компании сократилась на 0,1% до 1,101 млрд евро, она заработала 93,525 млн евро консолидированной чистой прибыли – на 21% больше, чем в 2016 году.

BNS

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