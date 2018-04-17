  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.04.17 Текущий номер: N15 (1207) 12 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Холдинг Lietuvos energija предложит государству 91,5 млн евро дивидендов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 17, 16:00   |   Комментариев: 0

Находящийся в госуправлении энергохолдинг Lietuvos energija предлагает выплатить за 2017 год 91,5 млн евро дивидендов, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Решение о дивидендах примет единстенный акционер – министерство финансов.

За 2016 год компания перевела в госбюджет 100,7 млн евро, за 2015 год – 86 млн евро, а за 2014 год – 52,7 млн евро.

По данным аудита, в прошлом году консолидированная выручка компании сократилась на 0,1% до 1,101 млрд евро, она заработала  93,525 млн евро консолидированной чистой прибыли – на 21% больше, чем в 2016 году.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿