«Холодная война»: история любви на фоне трагедии

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Режиссер Павел Павликовский («Оскар» за лучший 2013г. иностранный фильм «Ида») возвращается на экраны кинотеатров с исключительным и, уже получившим международное признание, фильмом «Холодная война» (англ. „Cold War“), который в этом году был удостоен премии Каннского кинофестиваля – за лучшую режиссуру. Фильм произвел фурор – престижные кинофестивали по всему миру соревнуются за право показать его.

Эта любовная баллада уже причислена к ряду самых красивых фильмов во всей истории кино. «Холодная война» ставится в ряд с такой золотой классикой, как «Касабланка».

По мнению кинокритиков, это страстный и глубокий фильм о великой любви. Повествование прекрасно передает драматический исторический период, когда Польша была включена в зону влияния сталинского режима. У людей не было никакого другого выбора, кроме как подчиняться новой власти или сопротивляться – зная, что на вас будут охотиться соответствующие службы.

Это рассказ о мужчине и женщине, которые встретились в «неподходящее» время и пытаются победить «холодную войну» — не сражаясь, а в своих сердцах. Между реалиями Польши и Парижа разрываются две молодые богемные личности. Он меланхоличный отшельник, виртуозно играющий Шопена. Она темпераментная красотка с завораживающим голосом. Несмотря на превратности судьбы, они влюбляются в друг друга. Однако холодная война 60-х годов разрушает все мечты. Их разделяют расстояния и враждебные идеологии, но Зула и Виктор пытаются сохранить безумно пылающую страсть.

«Холодная война» – романтическо ностальгическое любовное путешествие, продолжающееся два десятилетия. Путешествие, изобилующее опасными поворотами. Прошлое Зулы и Виктора полны неисполненных мечтаний, не реализовавшегося счастья и понимания того, что невозможно расстаться, но и быть вместе – неподъемная тяжесть

Эта кинематографическая поэма Павла Павликовского выделяется особой культурой изображения, близкой к классическим голливудским фильмам «нуар» 40-ых и 50-десятых годов. Именно так, в стиле черно-белого кино, с ароматом сигары и под звуки джаза и создан этот фильм. Эксперты не исключают, что «Холодная война» может получить «Оскар» в этом году.

На литовских киноэкранах – с 30 ноября.

Режиссер: Павел Павликовский («Ида»)

В ролях: Йоанна Кулиг («Питбуль: Опасные женщины», «Ида»), Томаш Кот («Боги», «Самыучший»), Борис Шиц («Крот», «Письма к М 3»), Агата Кулеша («Ида», «Дорожный патруль»), Седрик Кан («Любовь не по размеру», «Анархисты») и т. д.

Страна: Польша (N-13)

Жанр: драма, романтика

Информация: «Garsų pasaulio įrašai»