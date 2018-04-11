Хорошая весть водителям: в Regitra – еще невиданные цены

С 3 апреля вступили в силу утвержденные приказом министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса новые, более низкие цены услуг Regitra по выдаче номерных знаков государственной регистрации моторных транспортных средств и прицепов к ним. Некоторые цены снижаются более чем наполовину.

Почти втрое дешевеют исторические и дипломатические номерные знаки. Ранее их цена на легковые автомобили составляла 19,40 евро, а сейчас – 7,20 евро за комплект табличек. Столько же будут стоить и временные (торговые) номерные знаки.

Кроме того, вдвое снижаются цены, т. е. с 15,06 евро до 7,20 евро при заказе номерных знаков для электромобилей. Табличка для велосипедов вместо 8,11 евро будет стоить 3,60 евро.

По утверждению министерства, в недалеком будущем снизятся цены и на другие государственные номерные знаки. Они будут пересчитаны еще до июля месяца.

«С каждым годом в Литве становится больше ставящихся на учет транспортных средств, поэтому и растет потребность в государственных номерных знаках. Радуемся, что цены на них снижаются, и это только первый этап. Второй этап не придется долго ждать – уже летом, тогда пользу от этих новых положительных изменений почувствует большинство владельцев транспортных средств», – отметил министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Regitra