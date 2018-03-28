Хорошие новости для велосипедистов

В столице начались весенние работы – для велосипедистов устанавливается более 1500 новых стоек для велосипедов. На более посещаемых велосипедистами маршрутах появились держатели велосипедов в форме перевернутой буквы U, которые позволяют безопасно и удобно оставить велосипед и отправиться дальше пешком.

«Вильнюс ежегодно выделяет все больше инвестиций велосипедистам. Велосипед становится удобным альтернативным средством сообщения. В прошлом году в столице проложено и обновлено более 12 км велосипедных дорожек, планы этого года еще более амбициозные – предусмотрено проложить более 30 км такой инфраструктуры во всем городе. При активном развитии велосипедных дорожек также важно обеспечить и надежную стоянку велосипеда, поэтому во всем городе устанавливаются новые стойки, к которым можно будет надежно поставить на замок раму велосипеда», – говорит Антон Никитин – руководитель проекта развития велосипедных дорожек.

Первые 250 стоек из нержавеющей стали были установлены рядом с наиболее привлекательными объектами или зонами отдыха, наиболее посещаемыми местами: на проспектах Гядимино и Конституцийос, на улицах Вокечю, Диджейи, Львово, К. Калинауско и других. Однако с учетом просьб вильнюсцев стойки для велосипедов планируется установить не только в центральной части города, но и в более отдаленных от центра районах. Вильнюсцев просят вносить предложения – где дополнительно следует установить такие стойки.

Уже в этом году учащимся будет гораздо легче ездить на уроки на велосипедах – возле школ также будут установлены новые стойки. Таким образом надеются вовлечь учащихся в большую кампанию тех, кто путешествует по городу на велосипедах. Стойки появятся около всех школ, где до сих пор не было возможности оставить велосипед.

Столичное самоуправление в этом году обратилось с просьбой к находящимся в городе торговым центрам, чтобы они позаботились об оборудовании стоек для велосипедов для тех, кто приезжает за покупками.

Нынче самоуправление планирует проложить почти втрое больше велосипедных дорожек, чем в прошлом году – до 30 километров. От старой дороги на Пилайте до улицы Сетино будут проложены новые почти километровая велосипедная дорожка и тротуар. Они станут соединением с качественными 5-километровыми велосипедной и пешеходной дорожками, проектирование которых сейчас завершается, вдоль улицы Т. Нарбуто, соединяющими Пилайте с проспектом Конституцийос. Эти работы планируется начать во втором полугодии. В этом году будет завершена прокладка велосипедной и пешеходной дорожек на проспекте Лайсвес, будут проложены смычки вдоль улицы Л. Асанавичютес, также будут приведены в порядок велосипедные дорожки на улицах Кайрену и Сантарос, вдоль набережной Вильни, обновлено покрытие на дорожке в сторону Зеленых озер, сделана разметка велосипедной полосы на улицах Наугардуко и Кястуче.

В этом году планируется проложить новую велосипедную дорожку длиной более 1,5 км и на Жирмунай – между улицей Карейвю и мостом Шило, а также 800-метровую смычку между улицей Жирмуну и полюбившейся вильнюсцам дорожкой Эуровело вдоль Нярис. Будут проложены новые велосипедные дорожки вдоль набережных Нярис, а также рядом с улицей Линкмяну, между улицами Озо и Упес – на территории старого русла Нярис. Вскоре будет закончено и проектирование дорожек вдоль улиц Жальгире и Ринктинес, а также на улицах Ширвинту, Гедрайчю и Фино.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, велосипеды