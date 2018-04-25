Хорватия ищет пользователей ТСПГ, будущие инвесторы еще не ясны

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Хорватия, которая собирается строить терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) стоимостью примерно 250 млн евро, продолжает поиски его потенциальных пользователей. Интерес к проекту проявляет и оператор литовского ТСПГ Klaipedos nafta, который хочет стать его дольщиком. По данным BNS, предприятие ранее претендовало на управление примерно четвертой частью акций LNG Croatia.

Реализующее проект предприятие LNG Croatia сообщило, что заявки пользователей будущего терминала на второй отборочный этап ожидаются до 3 августа. Первый этап отбора покупателей СПГ с будущего терминала особого интереса не вызвал.

Парламент Хорватии в середине июня принял закон, который позволил строить ТСПГ на острове Крка в Адриатическом море. Против проекта возражает местное самоуправление, обеспокоенное воздействием будущего терминала на окружающую среду. Природоохранные организации намерены обратиться по поводу принятого закона в Конституционный суд (КС) страны.

Хорватский ТСПГ считается Еврокомиссией (ЕК) стратегическим проектом энергетики Евросоюза (ЕС), в феврале прошлого года ЕК выделила ему финансовую помощь в размере 101,4 млн евро.

Получив заявки от потенциальных пользователей, правительство Хорватии примет решение о финансировании проекта.

Ранее сообщалось, что Klaipedos nafta инвестирует в терминал вместе с частной испанской компанией газовой инфраструктуры Enagas и люксембургским фондом инвестиций в сферах климатических изменений и инфраструктуры Marguerite. Помимо международного консорциума, дольщиком терминала будет и правительство Хорватии. Как сообщают источники, все 4 дольщика могут получить по 25% акций.

Однако по причине изменившихся обстоятельств и изменений в руководстве контролирующего терминал предприятия рассматривается такой вариант, при котором Хорватия может отдать предпочтение местным партнерам ТСПГ.

Мощность хорватского ТСПГ составит 2,6 млрд кубометров в год, а более точная мощность должна выясниться после получения заявок от потенциальных пользователей.

BNS