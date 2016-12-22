В Варшаве хотели приравнять «литовский национализм» к тоталитаризму

Между Литвой и Польшей чуть не разразился грандиозный политический скандал. Из повестки дня польского парламента на прошлой неделе исключили проект закона, в котором говорится, что, кроме коммунизма, «прочими тоталитарными строями считаются фашизм, немецкий нацизм, украинский и литовский национализм, прусский, российский и немецкий милитаризм».

Шокировавший Литву проект, как сообщили литовские СМИ, был инициирован представителем правящей польской партии «Закон и справедливость» Яцеком Курженпой. Документ вызвал в Вильнюсе негодование и панику. «Это позор! – заявил агентству BNS член парламентского Комитета по иностранным делам, депутат от «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы (консерваторы) Лауринас Кащюнас. – Но если учесть идеологическую природу польской власти, вспомнить прежние инициативы, например, исторические нюансы резолюции по поводу отношений с Украиной, то это не удивляет. Это чуть ли не их традиция мышления. Они живут, словно в осажденной крепости, и, естественно, видят национализм других, а своего национализма не видят».

Консерватор испугался, что после принятия такого закона в Польше начнут сносить памятники, касающиеся Литвы.

«Что означает памятник Антанасу Баранаускасу? Появится кто-нибудь, кто скажет, что это – пропаганда литовского национализма, его нужно убрать, вычеркнуть Баранаускаса из исторической памяти Сейн. Начнутся манипуляции определенными вещами», – разволновался Кащюнас. «Я считаю, что могут быть и такие, кто интерпретирует, что любой литовский символ можно трактовать как пропаганду», – заявил он. «Если это останется в повестке и будет продвигаться, конечно, самое малое, что мы можем сделать, – отозвать посла для консультаций», — отметил парламентарий.

С ним согласился председатель парламентского Комитета по европейским делам, социал-демократ Гядиминас Киркилас. Он обратил внимание на оценку Генпрокуратуры Польши, которая не согласна с проектом закона.

«Люди в Генпрокуратуре понимают, что этот закон приведет к последствиям. Возможно, придется снести какой-то памятник и сорвать таблички. Они понимают, что им придется это осуществлять», – подчеркнул Киркилас.

Под давлением официального Вильнюса обсуждение резонансного документа в прошлый четверг вычеркнули из повестки дня польского парламента.

Это подтвердил журналистам пресс-секретарь МИД Литвы Кястутис Вашкялявичюс. А министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал: «В парламентах рождаются разные идеи, в наших парламентах в том числе. Как мы и надеялись, это недоразумение было разрешено».

Глава МИД сообщил: в Варшаве его заверили, что поправка, касающаяся Литвы, не вернется в документ, но сам проект о тоталитарных режимах будут рассматривать.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1139) 22 декабря, Лауринас Кащюнас, политический скандал, Польша, Проект, Яцек Курженпа