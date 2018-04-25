Хотят ужесточить доступность табака

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В Литве предлагается ужесточить доступность табака – предлагается узаконить одинаковую упаковку сигарет, запретить и демонстрацию в магазинах, запретить курение на балконах многоквартирных домов, в летних кафе, на пляжах и в других местах.

Это предусматривают подготовленные Министерством здравоохранения вместе с другими учреждениями поправки к Закону о контроле табака, табачных изделий и связанных с ними изделий.

В поправках предлагается с ноября 2020 года ввести единую упаковку для табачных изделий. На пачках сигарет и на их внешних упаковках могут быть указаны только названия предприятия, товарной марки и товара, сделанные стандартным шрифтом и цветом только в установленном государством порядке; любые элементы или признаки, воспроизводящие логотип, будут запрещены.

Единая упаковка для сигарет уже узаконена в Ирландии, Франции, Норвегии, Венгрии, Словении и Великобритании, а также в Австралии и Новой Зеландии.

Этими поправками с ноября следующего года предлагается публично экспонировать в местах розничной торговли, за исключением специализированных магазинов и отделов, табачные изделия, а также трубки, мундштуки, бытовые машинки для скручивания сигарет-самокруток. Магазины смогут указывать только их названия и цены. Также предлагается ввести запрет на сообщения о снижении цен на табачные изделия и сопутствующие товары.

С ноября следующего года предлагается расширить зоны, в которых будет запрещено курение – запретить курение в летних кафе, на общих балконах, террасах и в галереях многоквартирных домов, на закрытых остановках общественного транспорта, на пляжах, детских площадках.

Сейчас в Литве запрещено курить во всех образовательных и социальных учреждениях, в закрытых местах работы (за исключением специальных зон для курения), в общих жилых помещениях и других помещениях общего пользования, в которых некурящие могут быть вынуждены вдыхать табачный дым, в ресторанах, кафе, барах, клубах, на дискотеках, в интернет-кафе, игорных домах, в других местах проведения досуга, за исключением специальных клубов для курильщиков сигарет или трубок.

Также запрещено купить в салонах автомобилей, если в них находятся лица моложе 18 лет или беременные женщины.

Тем временем производители сигарет утверждают, что возможности проведения в жизнь новых требований не получают должной оценки, а часть предложений в мире не оправдала себя.

Так, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей табачных изделий Арнас Нявяраускас особенно критикует требование ввести единую упаковку для сигарет с ноября 2020 года. По его словам, такая инициатива лишает производителей курева их товарных марок.

«Это угрожающее известие для зарубежных инвесторов из страны, позиционирующей себя страной с либеральной экономикой», – сказал А. Нявяраускас.

Он также критикует планы с ноября следующего года продавать табачные изделия недоступным напрямую способом.

«Такое предложение не учитывает возможности торговцев, особенно мелких и средних, к этому надо подготовиться, такое регулирование чревато финансовыми и организационными трудностями», – объяснил А. Нявяраускас.

Информация «ЛК», BNS