ХХ фестиваль студенческих хоров прошел в Клайпеде

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Двадцать лет назад по инициативе Центра народной культуры Литвы (сейчас Национальный центр культуры Литвы), при поддержке Союза хоров и руководителей хоров вузов Литвы был проведен первый Фестиваль студенческих хоров вузов Литвы в Вильнюсе.

Основатель фестиваля Саулюс Ляуса, ныне директор Национального центра культуры Литвы, говорил тогда, что студенческие хоры — это самые сильные любительские хоры, они неоднократные лауреаты и призеры международных конкурсов, участники различных фестивалей. Однако у этих хоров нет единого объединяющего мероприятия, а общественности необходимо показать достижения, высокую хоровую культуру этих коллективов, наилучшим образом подготовиться к Международному фестивалю студенческих хоров стран Балтии Gaudeamus и праздникам песни. Фестиваль студенческих хоров и станет мероприятием, которое не только объединит студенческие коллективы, но и будет одним из самых представительных событий хоровой культуры в Литве.

До 2005 года фестиваль проводился в Вильнюсе, а начиная с 2006 года по инициативе хоровых обществ Aukuras и Клайпедского университета стал проводиться в тех городах Литвы, где есть высшие школы.

В четвертый раз фестиваль проводился в Клайпеде, крупнейшем промышленном и культурном центре Западной Литвы, в городе, имеющем глубокие традиции пропаганды хорового искусства, при активной поддержке академического сообщества. Участники фестиваля разъехались по Балтийскому побережью Литвы, потому что концерты фестиваля проводились не только в Клайпеде, но и в Ниде, Паланге, Кретинге.

XX фестиваль студенческих хоров вузов Литвы организовали и провели хоровое общество Aukuras г. Клайпеды, Клайпедский университет и Национальный центр культуры Литвы. Он проходил с 16 по 18 ноября 2018 года, в нем приняли участие более 20 студенческих хоров, что составляет примерно 700-800 певцов из Вильнюса, Каунаса, Шяуляй и Клайпеды. Впервые в фестивале участвовал и зарубежный гость – студенческий хор из Одессы. Было проведено более 11 концертов в концертных залах и костелах Клайпеды, Кретинги, Ниды, Паланги.

Заключительный концерт состоялся в минувшее воскресенье в клайпедском костеле Пресвятой Девы Марии, Королевы мира. Объединенный студенческий хор и Клайпедский камерный оркестр исполнили произведение Magnificat, специально написанное к фестивалю Донатасом Закарасом.

Фестиваль – это не только концертно-художественная деятельность, но и сотрудничество академических хоров и хормейстеров.

Альгирдас ШУМСКИС, доцент, художественный руководитель XX фестиваля студенческих хоров вузов Литвы.