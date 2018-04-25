Я против 2,5% сторонникам войны!

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К новому политическому сезону правительство представляет документ, в котором предусмотрено снова увеличивать финансирование охраны края, чтобы к 2030 году на оборону страны выделялось 2,5% внутреннего валового продукта.

Все парламентские партии, за исключением оттесняемых на задворки социал-демократов, в начале сентября побуждают подписать новый коллективный договор об оборонной политике на ближайшее десятилетие.

Этот довольно долго продолжающийся в стране «политический театр» имеет мало общего с действительными делами в сфере безопасности и защиты государства.

Это скорее – еще один эпизод конструируемого пиаром реального спектакля, который условно можно было бы назвать «истерия военной угрозы».

Нынче нельзя даже усомниться, если ты не хочешь быть публично обвиненным в прислуживании Кремлю потому, что финансирование системы охраны края в Литве уже и сейчас – исключительное по сравнению с другими подобными государствами. По расходам на оборону Литва занимает шестое место в НАТО.

Однако правда такова, что непропорциональное финансирование Министерства охраны края не соответствует экономическим возможностям нашего государства и создает предпосылки для возникновения дополнительной социальной напряженности и усталости общества.

В этом году на охрану края в государственном бюджете предусмотрено выделить 873 млн евро. Мало того, чтобы выполнить декларированные политиками четыре года назад обязательства и чтобы был достигнут натовский критерий – выделять на оборону 2% от валового внутреннего продукта, Министерство финансов намерено использовать даже взятые в долг средства – около 18 млн евро.

Между тем в других системах, содержащихся на средства национального бюджета, — в образовании и здравоохранении – процветают беспорядок и финансовая неопределенность. Вопрос повышения зарплат учителям и врачам так и остается в неизвестности, однако договоренности политических партий в этом случае никто не пытается подготовить.

Я всегда был и остаюсь уверенным, что Литва должна должным образом организовать и обеспечить надежную защиту края и ответственно позаботиться о нуждах своей армии. Однако я никогда не соглашусь с тем, чтобы на это выделялись непропорционально большие государственные ресурсы, разбазаривались средства. Но я не думаю, что решение ввести в 2022 году всеобщую воинскую повинность было бы по-современному адекватным и полезным для государства шагом.

Я полагаю, что государственные чиновники высших эшелонов гораздо больше усилий и дипломатических шагов должны уделять вопросам углубления политический интеграции региона, развивать сотрудничество с соседними странами в различных двусторонних и многосторонних форматах.

Необходимо усиливать порядок работы Балтийской ассамблеи, поддерживать инициативы геополитического сотрудничества с Северными и европейскими государствами не только в сфере энергетической и военной безопасности, но и экономики, культуры и образования.

Литва наряду с другими 22 государствами – членами Евросоюза уже дополнительно обязалась участвовать в деятельности организации Постоянного структуризированного сотрудничества (PESCTO), где между государствами-членами реализуются общие проекты военного характера.

Все-таки я хотел бы подчеркнуть, что создание общих военных сил Евросоюза – действительно неперспективный и не продуманный размах, который может очень дорого обойтись не только в финансовом, но и в политическом аспекте общему будущему Евросоюза.

Поэтому не думаю, что те, кто формирует национальную политику, должны безусловно принять высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «в деле обеспечения безопасности Европейского континента влияние США на Европу должно быть меньше».

Сегодня в Литве действует немало таких политических «экспертов», которые находятся в приятной дреме и постоянно греются в лучах внимания СМИ, прикидываясь патриотами, которые будто бы лучше всех понимают возникающие «угрозы национальной безопасности» и глубинные процессы в НАТО.

В этой компании особенно активно проявляет себя одна из бывших министров охраны края, периодически усиливающаяся воинственность которой обратно пропорциональна конкретным действиям по укреплению оборонных сил страны в период работы ее в правительстве.

Если вспомнить те времена, то среди политиков было очень популярным вместе с «верными» журналистами надевать камуфляжную униформу и позировать несколько минут перед телекамерами на полигоне во время военных учений с биноклями или оружием, а на сделанных снимках смотреть в прицел.

Сегодня национальный оборонный бюджет снова оказался в центре внимания дешевого политиканства и политических спектаклей. Вместо дел, которые должны выполнять исполнительная власть и дипломатический корпус, оглашаются громкие заявления ведомств, в которых прямо и косвенно называются враги государства и составляются карты угроз.

Этот материал путешествует из редакции в редакцию, из студии в студию, с портала на портал и еще больше углубляет отчуждение Литвы, а также возможности сотрудничества с соседними странами. Отдельные политики разбрасываются обвинениями в адрес оппонентов, которые не столь тенденциозно и чутко относятся к каждому шуршанию листьев на Востоке.

Риторика сказки «Небо рушится» уже давно овладела мозгами тех, кто формирует внешнюю политику нашего государства. «Стратегия сдерживания России» де-факто стала интегральной частью нашей внешней политики как эксперимент международной военной бюрократии, основанный на «постоянном анализе тенденций развития России и наших иммунных способностей устоять перед российским влиянием». В качестве полигона для этого эксперимента используется суверенная территория нашего государства.

Этот затянувшийся псевдоанализ сплотил в государственных институциях целую плеяду государственных деятелей, которые особенно неадекватно и особенно субъективно оценивают реальность, которые в каждом случае усматривают угрозы, коварные замыслы и мягкую силу врагов.

Все это превратилось в своеобразную паранойю нашей «элиты» во внешней политике государства, которая не позволяет Литве открыто смотреть на мир.

Роландас ПАКСАС, депутат Европейского парламента