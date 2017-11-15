«Я радуюсь вашей радости»

В Вильнюсе на здании факультета индустриального творчества Вильнюсского технического университета им. Гядиминаса установлена мемориальная доска народному поэту Беларуси Якубу Коласу. Именно здесь, на улице Траку, 1, в доме со знаменитыми атлантами, в 1907 году размещалась редакция первой белорусской газеты «Наша ніва», где в качестве заведующего литературным отделом работал Я. Колас.

В торжественной церемонии открытия приняли участие посол Беларуси в Литве Александр Король, аккредитованные в Литве послы Молдовы, Польши, России, Финляндии и Чехии, представители дипломатического корпуса, представители Министерства иностранных дел, Департамента национальных меньшинств при Министерстве культуры Литвы, председатель Комитета муниципального развития Вильнюсского городского самоуправления Рита Бальчюнене, проректор по академической интеграции и развитию Вильнюсского технического университета Альфредас Лауринавичюс, директор Государственного литературно-мемориального музея Я. Коласа г. Минска Зинаида Комаровская, педагоги и учащиеся Вильнюсской гимназии имени Ф. Скорины, белорусская общественность.

3 октября исполнилось 135 лет со дня рождения белорусского поэта. Это мероприятие приурочено к этой дате.

«У Якуба Коласа есть такие строки: «Я радуюсь вашей радости». Мы радуемся, думаю, все, что установлена эта мемориальная доска, – сказала З. Комаровская, директор музея Я. Коласа, обращаясь к присутствующим. – Якуб Колас очень любил Вильнюс. Дружил со многими литовскими поэтами. Очень приятно, что стихотворения белорусского поэта звучат и на литовском языке в переводах современных литовских поэтов и его друзей-поэтов Э. Межелайтиса, А. Венцловы, К. Корсакаса и других. Пусть вам счастьем светит миг, и пусть счастье поселится в каждой вашей семье и в каждом доме, говорил народный поэт Беларуси».

В этом году сразу несколько юбилейных дат связано с Якубом Коласом: 110 лет назад он жил в Вильне, 115 лет назад начала публиковаться поэма «Новая земля» в Вильне. Символично, что на стене здания на ул. Траку установлена еще одна доска – латвийскому поэту Райнису, который с 1889 по 1891 гг. работал в этом здании секретарем Вильнюсского окружного суда.

«Нам очень приятно, что на стене этого здания два творческих человека оставили свою память. Это будет как напутствие студентам», – отметил на церемонии открытия проректор ВГТУ А. Лауринавичюс.

Инф. «ЛК».

Метки: N46 (1186) 16 ноября, белорусский поэт, Мемориальная доска, Якуб Колас