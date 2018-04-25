Яблоко-символ домашнего уюта

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Моченые яблоки

Яблоки — 5 кг, листья смородины — 200 г, листья вишни — 200 г, листья мяты — 200 г, мед — 150 г, соль — 75 г, солод — 50 г.

На дно деревянной бочки выложить тонким слоем листья смородины. Сверху в два слоя уложить яблоки. Укрыть их тонким слоем листьев вишни. На него снова в два слоя выложить яблоки. Сверху — тонкий слой листьев мяты, а на него — все оставшиеся яблоки. Накрыть тарелкой, поставить груз. В пятилитровой кастрюле вскипятить воду, в теплой воде растворить мед, соль и солод, влить в емкость с яблоками, не снимая тарелки с грузом. Важно, чтобы рассол покрыл тарелку, на которой стоит груз, иначе яблоки испортятся. Поставить емкость в помещение с температурой воздуха +15-18 °С на шесть недель.

Утка с яблоками

Яблоки зеленые — 2,5 кг, утка — 1 шт., лимоны — 1 шт., уксус бальзамический — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., масло оливковое — 1 ст. л., имбирь, розмарин, петрушка, перец черный молотый, соль.

Для маринада смешать масло, мед, лимонный сок, бальзамический уксус и измельченный имбирь. Утку натереть солью и перцем снаружи и изнутри, мариновать 2 часа. Затем плотно начинить яблоками и зеленью. Ножки утки скрестить и плотно связать нитками. Упаковать утку в рукав, поставить в духовку, разогретую до 200 °С, на полтора-два часа. За 20 минут до окончания рукав разорвать, чтобы утка покрылась румяной корочкой. Утку с яблоками можно подать на салатных листьях с запеченным картофелем и зеленью.

Печеные яблоки с клюквой и изюмом

Яблоки — 2 шт., клюква — 2 ст. л., изюм — 3 ст. л., мед — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л., корица.

Яблоки вымыть, срезать верхушки, вынуть сердцевину, чтобы получились бочонки. Верхушки с хвостиками не выбрасывать — это «крышечки». Изюм залить водой, оставить на 10 минут. Воду слить, смешать изюм с клюквой и медом, добавить щепотку корицы, хорошо перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Поставить в нее фаршированные яблоки, накрыв их «крышечками». Запекать в духовке, разогретой до 200 °С, 25 минут.

Яблоки вымыть, срезать верхушки, вынуть сердцевину, чтобы получились бочонки. Верхушки с хвостиками не выбрасывать — это «крышечки». Изюм залить водой, оставить на 10 минут. Воду слить, смешать изюм с клюквой и медом, добавить щепотку корицы, хорошо перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Поставить в нее фаршированные яблоки, накрыв их «крышечками». Запекать в духовке, разогретой до 200 °С, 25 минут.