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На минувшей неделе в Литературном музее А. С. Пушкина (Вильнюс, ул. Субачяус, 124) открылась временная экспозиция «Якуб Колас і Вільня» («Якуб Колас и Вильнюс»), а также состоялась презентация туристического маршрута «Літаратурны Павільніс: Якуб Колас і Маркучай» («Литературный Павильнис: Якуб Колас в Маркучяй»).

Эти мероприятия приурочены к 95-летию издания поэмы «Новая зямля» («Новая земля»). Один из ее разделов носит название «Дзядзька ў Вільні». Это впечатление Коласа о первом приезде в Вильно, где он устами своего дядьки Антося красочно и живописно описывает этот город.

В экспозиции представлены материалы из фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа г. Минска и Литературного музея А. С. Пушкина г. Вильнюса, а также из личного архива старшего сына Якуба Коласа Д. К. Мицкевича, которые знакомят посетителей с ранним периодом творчества поэта, его взаимоотношениями с литовскими писателями, историей семьи Каминских.

Литературный музей им. Пушкина выставил в экспозиции подлинные вещи из дома Марии Дмитриевны Каминской: часы, книжный шкаф, икону Казанской Божьей Матери, подсвечник.

По словам руководителя Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа г. Минска Зинаиды Комаровской, музей Якуба Коласа тесно связан с Литературным музеем А. С. Пушкина и не исключено, что поэт мог бывать в этом доме, поскольку в 1913-15 годах Якуб Колас вместе со своей женой Марией Каменской посещал пригород Вильно – Павильнис, дом Марии Дмитриевны, который для нее построили родители. Как известно, в Вильнюсе поэт издавал газету «Наша нива».

С особыми чувствами почитания и восхищения Якуб Колас относился к русскому гению А. С. Пушкину, который имел огромное влияние на формирование и становление взглядов белорусского поэта.

В Вильнюсе произошло знакомство Якуба Коласа с литовскими поэтами Людасом Гирой, Пятрасом Цвиркой, Винцасом Миколайтисом-Путинасом и другими. В частной библиотеке Якуба Коласа находится ряд книг литовских авторов с дарственными подписями.

В церемонии открытия выставки приняла участие советник-посланник посольства Республики Беларусь в Литве Екатерина Ермилина, которая наградила благодарностями посольства за самоотверженный труд и сотрудничество по сохранению и увековечению культурно-исторического наследия Беларуси и Литвы руководителя Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа Зинаиду Комаровскую и руководителя Литературного музея А. С. Пушкина Надежду Пятраускене.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt