Яна Тоом: необходим диалог

По мнению депутата Европарламента от Эстонии Яны Тоом, в Европе растет число сторонников отмены антироссийских санкций. Кроме того, Европе следует разговаривать с россиянами и не пытаться предписывать европейцам, какие именно телеканалы они должны смотреть.

Европе определенно необходим диалог с Россией, и было бы глупо не попытаться вести этот диалог, сказала Тоом в передаче Talking Europe на телеканале France24.

«Я сама из страны, граничащей непосредственно с Россией, и обстановка там не самая мирная. У нас определенная дилемма: с одной стороны, мы хотим получать больше инвестиций, с другой – мы демонстрируем, что готовимся к войне. Надо выбирать: готовимся ли мы к войне или хотим больше инвестиций. Это дилемма для всей Восточной Европы», – сказала евродепутат.

Она добавила, что в Европе усиливается раскол по вопросу о санкциях против России и в Европарламенте растет число депутатов, выступающих за их отмену.

«Мы все знаем, что за время санкций личный рейтинг Путина вырос. Мы все знаем массу примеров санкций, которые не работали: покойный Фидель Кастро прожил под санкциями 60 лет – и что? Режим на месте, Куба на месте. Санкции просто не работают – вот в чем проблема. У нас сельхозсектор несет громадные убытки. На самом деле, если говорить об отношении к России, то в Евросоюзе наблюдается раскол, и это колоссальная проблема», – отметила Тоом.

Неоднозначность отношения к России, по словам Тоом, наглядно иллюстрирует Германия: с одной стороны, немецкий евродепутат Арне Литц, также участвовавший в программе, поддерживает санкции, с другой – немцы весьма благоволят проекту «Северный поток 2».

Евродепутат также раскритиковала объединение террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) и России в последней резолюции Европарламента, касающейся пропаганды.

«Здесь есть несколько моментов, и главный в том, что мы рассматриваем их вместе в рамках одного документа. Как известно, ИГИЛ не государство, а Россия – государство, что означает, что, рассматривая их вместе, мы признаем государственность ИГИЛ, а это полная глупость. Второй момент в том, что прослеживается явная попытка установить цензуру в европейских СМИ, а это абсолютно неприемлемо», – сказал Тоом.

По мнению евродепутата, в любых СМИ всегда есть элемент пропаганды. «У меня есть опыт и с европейскими СМИ, и с российскими – и там, и там есть проблема вырывания слов из контекста и т.п. Однако мы должны говорить с россиянами. И не дело политиков предписывать европейцам, какой канал смотреть, а какой нет», – считает Тоом.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Арне Литц, евродепутат, Россия, санкции, Яна Тоом