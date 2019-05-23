Янтарная терапия

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— Основным видом деятельности нашей компании является производство художественных изделий из природного Балтийского янтаря, — отметила заместитель директора ЗАО «Amber» Виктория Соколова. — Из этого уникального органического минерала, сформировавшегося 50 миллионов лет назад, мы производим широкий спектр высококачественных продуктов и ювелирных изделий, бизнес-сувениры, а также выполняем индивидуальные заказы.

С незапамятных времен людей интересовал удивительный камень, напоминающий солнце. Считалось, что янтарь являлся сильным оберегом от злых духов и использовался он не только как украшение, но и как лекарственное средство.

Украшения из янтаря известны издревле и часто несут в себе увековеченную борьбу за жизнь замершего в последнем движении насекомого. Известный издавна, завораживающий и манящий, этот камень увековечивает в себе жизнь, движение, цвет и форму, а обработанный искусными руками ювелиров, получает свою вторую судьбу.

Изделия из янтаря испокон веков согревали душу и дарили положительные эмоции своим удивительным натуральным цветом и магнетической силой природы. С ними связано множество легенд и реальных историй. Украшения из янтаря выбирают женщины испокон веков и XXI-й век – не исключение.

«В 1996 году в Вильнюсе был основан музей янтарной скульптуры, основой которому стала уникальная коллекция скульптур. Это единственный музей такого рода в мире! Все экспонаты музея созданы руками наших мастеров. Мы стараемся придерживаться многовековых традиций обработки янтаря. Производим не только янтарные скульптуры, но и различные ювелирные изделия из янтаря. В нашем музее вы можете приобрести продукцию наших мастеров», — сказала заместитель директора ЗАО «Amber» Виктория Соколова.

Природа янтаря органическая, это застывшие смолы деревьев хвойных пород, сформировавшиеся много миллионов лет назад. Янтарь по праву считается первым лекарственным препаратом в истории человечества. Он был провозглашен панацеей от всех болезней.

Как рассказала Виктория Соколова, идея создания оздоровительного центра с использованием янтарной минералотерапии пришла из анализа модели атома. Установлено, что инфракрасные лучи, проходя через слой янтаря или другого минерала, трансформируются во вторичное излучение тепла и света и несут в себе отрицательные (полезные) ионы. Нагреваясь, янтарь выделяет янтарную кислоту и микроэлементы, которые благоприятно действуют на организм человека, обладая целительными антисептическими свойствами, стимулируют работу наших клеток, регулируют гормональную деятельность и улучшают обмен веществ. Особое влияние на организм оказывают инфракрасные лучи, проходящие сквозь балтийский янтарь с инклюзами морских водорослей, возраст которых миллионы лет. Инфракрасная сауна из минералов — прекрасная прелюдия для дальнейших оздоровительных процедур и массажей с использованием кремов и масел, в состав которых входит натуральный янтарь.

Сегодня диапазон применения медицинских препаратов на основе янтаря очень широк: они стимулируют нервную систему, улучшают деятельность щитовидной железы, почек и кишечника, применяются как антистрессовое, противовоспалительное и антитоксичное средства. Действуя на молекулярном уровне, он очищает клетки организма от канцерогенов и токсинов, что особо актуально в наш «ядерный» век.

В 2010 году Международное поисковое бюро (International Searching Authority, ISA) при Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) в Женеве официально признало степень новизны изобретений в области минералотерапии. Это минералотерапевтический янтарный массажный стол с инфракрасным излучением и минералотерапевтическая инфрасауна из янтаря и жадеита.

Спектр применения новшества весьма широк: массажные и «Wellness» салоны, отели и VIP апартаменты, яхты, дома, виллы, а также в отрасли SPA и оздоровительной индустрии. Используется и пудра, и крем с янтарем, и, наконец, вода, насыщенная янтарными минералами.

В наш стремительный век высоких технологий мы все чаще обращаемся к опыту наших предков в познании себя как части мировой гармонии и предлагаем новейший метод оздоровления, основанный на целительных свойствах янтаря, подытожила Виктория Соколова.