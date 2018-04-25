Япония готова впервые в истории ослабить иммиграционные ограничения

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Нижняя палата парламента Японии начала рассмотрение законопроекта, который бы позволил стране привлечь больше зарубежных специалистов за счет введения нового типа визы, передает «Интерфакс» со ссылкой на Nikkei Asian Review.

Законопроект предусматривает создание двух новых видов статуса проживания для иностранных работников. Для первого типа, который будет охватывать 14 отраслей промышленности, включая уход за больными и престарелыми, а также строительство и сельское хозяйство, заявители должны будут соответствовать определенному набору навыков. Второй вид визы будет предоставляться работникам, отвечающим более высоким профессиональным требованиям.

Пересмотр иммиграционной системы Японии привлечет в страну от 260 тыс. до 340 тыс. иностранных рабочих в течение пяти лет, начиная с апреля следующего года, пишет издание Japan Today, ссылаясь на источники в правительстве.

Однако данная оценка получена зданием неофициально, поскольку оппозиционные партии критикуют правительство за то, что оно спешно продвигает законопроект о пересмотре закона, не раскрывая детали. Например, не сообщается, сколько работников будет принято и в каких секторах, говорится в статье.

По официальным данным, японскому бизнесу уже не хватает свыше 600 тыс. сотрудников из-за стремительно стареющего населения и низкой рождаемости. Страна испытывает значительную нехватку низкоквалифицированных рабочих для сельского хозяйства, строительства, гостиничного бизнеса и в сфере ухода за пожилыми и больными людьми. В этих отраслях спрос втрое превышает предложение. Правительство прогнозирует дефицит рабочих кадров в следующие пять лет в диапазоне 1,3-1,5 млн человек.

Правительство надеется, прежде всего, привлечь рабочих из соседних бедных стран Азии, для которых привлекательной будет не только сравнительно высокая японская зарплата, но и система социального страхования, распространяющаяся даже на тех членов семьи сотрудника, которые проживают в других странах.

По данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, число иностранных рабочих в Японии достигло рекордной отметки в 1,28 млн человек в октябре прошлого года. Это вдвое превышает показатель 2012 года, составлявший 680 тыс. человек. Китайцы составляют самую большую долю рабочих иммигрантов (около 370 тыс.), далее следуют вьетнамцы и филиппинцы.

NEWSru.com