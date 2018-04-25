Япония предложит России отказаться от компенсаций за Курилы

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Правительство Японии намерено предложить российским властям отказаться от взаимных прав на требование компенсаций, связанных с Курильскими островами, и заключить соответствующее соглашение в рамках мирного договора.

Об этом сообщает во вторник, 8 января, японское издание Yomiuri со ссылкой на несколько источников, близких к российско-японским переговорам.

Предложение отказаться от компенсаций содержится в Советско-японской декларации 1956 года, так называемой Московской декларации – документе, который положил конец войне между Японией и Россией.

Тем не менее, японское правительство считает четыре южнокурильских острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – оккупированными территориями и требует от России компенсации.

В декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин сообщил о достигнутых в ходе переговоров с главой правительства Японии договоренностях относительно мирного договора, напоминает информационное агентство ТАСС.

NEWSru.co.il