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Япония предложит России отказаться от компенсаций за Курилы

Автор: Original uploader was Sk at ru.wikipedia — Originally from ru.wikipedia; description page is/was here., Общественное достояние, Ссылка

Правительство Японии намерено предложить российским властям отказаться от взаимных прав на требование компенсаций, связанных с Курильскими островами, и заключить соответствующее соглашение в рамках мирного договора.

Об этом сообщает во вторник, 8 января, японское издание Yomiuri со ссылкой на несколько источников, близких к российско-японским переговорам.

Предложение отказаться от компенсаций содержится в Советско-японской декларации 1956 года, так называемой Московской декларации – документе, который положил конец войне между Японией и Россией.

Тем не менее, японское правительство считает четыре южнокурильских острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – оккупированными территориями и требует от России компенсации.

В декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин сообщил о достигнутых в ходе переговоров с главой правительства Японии договоренностях относительно мирного договора, напоминает информационное агентство ТАСС.

NEWSru.co.il

Япония предложит России отказаться от компенсаций за Курилы

  1. asus :

    Пора Монголии потребовать «вернуть»Кремль!! Кажется вся Россия-ЗА, пусть там воплощает свои фантазии, а мы пока спокойно поживем!!! Такое впечатление, что там собрались самые «отборные» ДЕБИЛ** всей России)))

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