Япония ввела налог на выезд из страны

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В Японии с 7 января вводится новый налог в размере 1000 иен (около 9,2 доллара) для покидающих страну самолетом или кораблем. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Отмечается, что налог будет привязан к стоимости билетов на самолет или корабль. При этом новым сбором будут облагаться как граждане Японии, так и иностранцы, покидающие страну.

Исключение предусмотрено для тех, кто делает временную остановку в стране и покидает ее пределы в течение 24 часов после прибытия. Кроме того, налог не будет распространяться на детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей. Те, кто приобрел билеты до 7 января, также будут освобождены от налога.

Японские власти ожидают, что в 2019 году новый сбор принесет в бюджет страны около 50 миллиардов иен дохода. Средства планируют направить на улучшение пропускной способности международных аэропортов.

korrespondent.net