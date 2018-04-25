Япония хочет ускорить переговоры по Курилам

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Токио планирует обсудить с Москвой перспективы заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину ускорить переговоры относительно спорных территорий. Об этом сообщила японская газета The Mainichi.

По информации издания, Абэ планирует обратиться с соответствующим предложением к российской стороне уже на следующей неделе − на встрече с Путиным, которая должна состояться в Сингапуре в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

При этом рамочное соглашение по спорным территориям Токио стремится заключить во время визита президент РФ в Японию в июне 2019 года.

Стороны, согласно инициативе японских властей, должны будут подтвердить совместную декларацию СССР и Японии 1956 года, которая прекратила состояние войны между странами и закрепила, что после подписания мирного договора остров Шикотан и острова Хабомаи должны быть переданы японской стороне.

При этом предложение будет включать и возможность обсуждения принадлежности островов Кунашира и Итурупа, которые в декларации не упоминаются.

Справка

Напомним, заключение мирного договора является одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Документ так и не был подписан по окончании Второй мировой войны. Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

korrespondent.net