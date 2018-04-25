Японские депутаты проголосовали за проект госбюджета с рекордными военными расходами

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Нижняя палата парламента Японии приняла правительственный проект государственного бюджета на 2019 финансовый год (начинается 1 апреля) на рекордную сумму почти 101,5 трлн иен (почти 908 млрд долларов), передает ТАСС.

Притив утверждения проекта отчаянно боролась оппозиция, ссылаясь на то, что при составлении документа могли использоваться неверные данные статистики. Однако документ был принят голосами правящей Либерально-демократической партии и ее союзников, которые имеют абсолютное большинство в палате.

Проект предусматривает самые большие в послевоенной истории ассигнования на оборону. Общая сумма расходной части документа также впервые превышает 100 трлн иен, что, по мнению информационного агентства Киодо, серьезно осложняет выполнение задачи по сокращению гигантского государственного долга.

Госдолг в настоящее время более чем вдвое превышает валовой внутренний продукт (ВВП) Японии.

Более трети расходной части проекта бюджета (свыше 306 млрд долларов) направляется на социальные нужды, что связано с необходимостью повышать ассигнования на пенсии и здравоохранение в связи с продолжающимся старением населения. Существенные суммы выделяются на преодоление последствий многочисленных стихийных бедствий, которые нанесли Японии серьезный ущерб в уходящем финансовом году.

Расходы на оборону в проекте бюджета увеличиваются на 1,3 процентных пункта и составят рекордные 5,3 трлн иен (почти 47,4 млрд долларов по текущему курсу). Оборонные ассигнования предполагается повысить в Японии уже седьмой год подряд, хотя они и остаются пока в районе 1% ВВП.

Проект предусматривает расходы на предстоящее размещение в Японии двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore («Иджис эшор») и запланированное переоборудование вертолетоносца «Идзумо» в легкий авианосец.

Теперь бюджетный законопроект будет передан на рассмотрение в верхнюю палату парламента. Однако его уже можно считать принятым — решение нижней палаты имеет приоритет при утверждении подобных документов.

NEWSru.com