Японский астронавт, сенсационно “выросший” на МКС на 9 см, признал, что ошибся в несколько раз

Японский астронавт Норишиге Канаи, который 8 января сообщил, что после трех недель пребывания на Международной космической станции (МКС) вырос на 9 см, признал свою ошибку в измерениях. Об этом он написал в Twitter.

“Российский командир (космонавт Антон Шкаплеров. – Прим. ред.) сказал, что увеличение роста на 9 см – слишком много. Это вызвало подозрения, поэтому я снова измерил рост, и он составил около 182 см – на 2 см больше, чем на Земле”, – написал Канаи.

Астронавт извинился за раздутую “фейковую” новость, отметив, что “ужасно сожалеет”. Ранее Канаи пожаловался на боли в спине, но теперь, по его словам, все в порядке и он готов вернуться на Землю.

В самом свежем твите Канаи пишет, что снова пролетел над Японией, но ее, увы, почти невидно из-за облаков:

Накануне в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) пояснили, что из-за отсутствия гравитации в космосе рост астронавтов обычно увеличивается примерно на 1-2 см. Но через несколько дней после возвращения на Землю он становится прежним.

41-летний Норисигэ Канаи прибыл на МКС 19 декабря в составе экипажа, куда вошли также российский космонавт Антон Шкаплеров и американский астронавт Скотт Тингл. Для Шкаплерова это третий полет, Тингл и Канаи отправились в космос впервые.

Члены экспедиции будут оставаться на МКС 122 дня. За это время они поработают с транспортными грузовыми кораблями “Прогресс МС”, Dragon и Cygnus, выполнят программы научных прикладных исследований и экспериментов. Также экипажу предстоит провести 51 научный эксперимент. Первый выход в открытый космос, как ожидается, произойдет в феврале.

NEWSru.com

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