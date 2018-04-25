Японский премьер: отношения с Китаем «в полной мере вернулись в нормальное русло»

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что развитие отношений с Китаем идет в направлении улучшения, сообщает «Интерфакс» . «В мае Японию посетил премьер Ли Кэцян, и японо-китайские отношения в полной мере вернулись в нормальное русло развития», — сказал он в интервью японской газете Sankei Shimbun.

В конце октября Абэ планирует посетить Пекин с визитом и во время пребывания в Китае намерен пригласить председателя КНР Си Цзиньпина в Японию.

Синдзо Абэ также коснулся также торговых связей с США. Американский президент Дональд Трамп предупреждал о возможности введения тарифов на ввоз в США японских автомобилей, поскольку существует дефицит США в торговле ими с Японией и Германией.

В связи с этим премьер сказал, что они с Трампом разделяют намерения, касающиеся расширения торгово-инвестиционных связей, но не ставят дружеские отношения выше национальных интересов.

В мае, напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели встречу в Токио. В совместном заявлении тогда три стороны отметили необходимость ускорения процедуры подготовки соглашения о создании зоны свободной торговли между тремя странами.

NEWSru.com