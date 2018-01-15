Японский премьер почтил память своего соотечественника – спасавшего евреев в Литве дипломата

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках своего рабочего визита в Литву в воскресенье в Каунасе почтил память спасавшего евреев во время Второй мировой войны дипломата Тиунэ Сугихары.

Премьер посетил двухэтажное здание в Каунасе на Жалякальнисе, в котором во время Второй мировой войны (1939-1940 гг) находилось японское консульство. Встречали С.Абэ мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, его заместитель Симонас Кайрис и несколько десятков школьников. Премьеру они вручили украшенные бумажными журавликами ленты жёлтого, красного и белого цвета, символизирующие флаги обоих государств.

Японский премьер побывал в рабочем кабинете Т.Сугихары, где находится письменный стол с канцелярскими принадлежностями и пишущая машинка. На нём лежал и паспорт одного из спасённых дипломатом евреев.

Синзо Абэ сделал запись в Книге почётных гостей, после чего осмотрел экспозицию.

В субботу в Вильнюсе премьер Японии утверждал, что смелые и гуманистические действия Сугихары “учат нас выживать в современном мире, где перед принципами правовых государств и международного права возникают различные вызовы”.

Ч.Сухихара открыл консульство в Каунасе осенью 1939 г. Ему было поручено собирать развединформацию о военной ситуации в регионе.

После раздела Германией и СССР в начале войны Польши, тысячи евреев из этой страны стали искать прибежища в Литве. Однако их относительное спокойствие длилось недолго, а после того как Красная армия оккупировала Литву, они стали искать способы, как убежать от войны.

Игнорируя строгие инструкции правительства Японии, Сугихара летом 1940-го выдал несколько тысяч транзитных виз, благодаря чему тысячи евреев получили возможность на поезде через Сибирь добраться до Японии. Как утверждают историки, с помощью Т.Сугихары от Холокоста спаслись порядка 6 тыс. евреев.

BNS

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