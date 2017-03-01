Ярмарка Казюкаса: от традиций до новаторства

«Ярмарка не только шумит, но и становится более современной», – говорит Витянис Урба, организатор торговых мест на ярмарке Казюкаса.

«Каждый год посещающие ярмарку вильнюсцы и гости города хотят увидеть что-то новое и интересное, поэтому в этом году на ярмарке соединятся традиционные ремесла и современные тенденции. Можно будет купить не только деревянные ложки, но и работы молодых дизайнеров, отведать не только национальные блюда, но и кухню зарубежных стран, найти развлечение и для себя, и для всей семьи», – утверждает он.

В этом году ярмарка Казюкаса, которая пройдет с 3 по 5 марта, будет отмечать свою 414-ю годовщину. Она будет отличаться не только множеством мероприятий и развлечений, но и будет увековечена в коллекционной монете, созданной художником Ритисом Йонасом Белявичюсом. Эта монета и станет символом нынешней ярмарки Казюкаса. Традиционный праздник увековечат еще две монеты того же дизайна, но разных номиналов. Это будет монета необычного номинала – в 1,5 евро из сплава меди и никеля (тираж – 25000 штук) и цветная серебряная монета достоинством в 5 евро (тираж 2000 штук).

«Такой номинал в полтора евро – это возврат к литовской «полуторке», которая чеканилась на Вильнюсском монетном дворе в XVII веке, а с этим периодом связываются традиции ярмарки Казюкаса», – говорит Миндаугас Вайчюлис – директор службы банковского дела Банка Литвы и председатель правления Монетного двора Литвы. Коллекционную монету в 1,5 евро можно будет приобрести во время ярмарки.

С изменением привычек жителей неизбежно меняется и ярмарка Казюкаса. Так, в течение долгого времени единственным средством расчета на ярмарке были наличные деньги. Нынче в кошельках посетителей ярмарки найдутся и платежные карточки, которые становятся самым популярным средством расчета. «Мы поддерживаем идею модернизации ярмарки и стараемся, чтобы как можно больше продавцов имели аппараты для расчета банковскими карточками и создали посетителям возможность рассчитываться быстро и удобно», – говорит Аста Маргявичене – директор департамента управления продажами и маркетинга Swedbankа в Литве.

Впервые к проведению ярмарки Казюкаса присоединится и Вильнюсское архиепископство, которое устроит праздник св. Казимераса – небесного покровителя ярмарки. В первый день ярмарки, 3 марта, в Вильнюсском Кафедральном соборе состоится концерт «Месса коронации» на музыку В. А. Моцарта (исполнители – молодежный хор Кафедрального собора и хор «Ажуолюкас»), гостей ярмарки пригласят на Королевскую ночь в Кафедральном соборе.

На подходе к площади Лукишкю резчик по дереву Виргилиюс Лаучюнас постарается вписать в книгу рекордов новый рекорд – самый большой в Литве деревянный башмак. «Буду работать столько, сколько потребуется, чтобы сделать самую что ни на есть настоящую пару литовских деревянных башмаков высотой более двух метров. Люблю вызовы!» – рассказывает мастер.

Мастер, который намерен работать над рекордным экспонатом, инициированным «Stihl», начнет трудиться за несколько дней до начала ярмарки. По его словам, если не помешают погодные условия, то рекорд можно будет зафиксировать на второй день ярмарки – в субботу.

Юных участников ярмарки на Кафедральной площади будет ждать «Детский мир Казюкаса», где все три ярмарочных дня будут проходить интересные игры, знакомство со сказочными персонажами, художественные мастерские, средневековая школа, выставка кроликов и множество других занятий.

В нынешнем году на ярмарке впервые откроется Аллея дизайна, на которой будут представлены новейшие художественные коллекции. На Аллее дизайна, которая расположится на подступах к Кафедральной площади – на перекрестке улиц Швянтараге и Пилес, можно будет приобрести одежду литовских торговых марок, аксессуары ручной работы, ювелирные изделия и детали домашнего интерьера.

Только факты:

По словам организаторов, на ярмарке Казюкаса нынче будут участвовать представители 16 зарубежных стран, общее число зарубежных участников – 600 человек.

Протяженность проходящей в Старом городе ярмарки Казюкаса – около 17 километров.

Официальное открытие ярмарки Казюкаса – 3 марта, в пятницу, в 15 часов на Кафедральной площади около колокольни.

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, ярмарка Казюкаса