Ярмарка Казюкаса. Послесловие

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В минувшие выходные состоялась ежегодная ярмарка Казюкаса. Некоторые ее участники пожаловались на высокую арендную плату и плохую организацию мероприятия, сообщает LRT.

Аренда торговых точек в этом году была почти в пять раз выше, чем в предыдущем, но для торговцев, имеющих национальный сертификат, Министерство сельского хозяйства покроет часть этих расходов или всю цену.

Кому-то из участников было достаточно сложно зарегистрироваться на ярмарку.

За дополнительные расходы торговцев пришлось расплачиваться покупателям, цены оказались выше, чем в прежние годы.

Концепция ярмарки подразумевает, что все товары изготовлены собственными руками мастеров. Однако в прошлом году организаторы заметили, что некоторые торговцы продавали товары массового производства.

Менеджер проекта «Ярмарка Казюкаса» Ренальдас Гражис рассказал, что во время регистрации участников просили представить фотографии изделий, чтобы избежать очередного засилья китайских товаров. «Идея в том, чтобы быть настоящими мастерами, а не посредниками», — отметил он.

Гражис также рассказал, что в этом году в мероприятии приняли участие более 1500 ремесленников, около 150 из них — из-за рубежа.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt