Ясная Поляна и 16-я Литовская дивизия

(Окончание. Нач. в № 46)

Делегация из Литвы

Двадцать лет спустя, в годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1962 года в Ясной Поляне прибывала делегация Министерства культуры Литовской ССР. В составе делегации было семь человек, служивших в 1942 году в Литовской дивизии: Герой Советского Союза В. Бернотенас, П. Цюнис, Н. Гольдас, Ш. Шадявичюс, И. Борткявичюс, Н. Шапиро, И. Резницкас. На этот раз они приехали в Ясную Поляну с семьями, с детьми, привезли в музей литовские издания произведений Л.Н. Толстого. Вспоминая 1942 год, ветераны записали в книге отзывов: «Тогда мы были в рядах Советской Армии. Мы имели возможность увидеть, с каким озлоблением фашистские захватчики старались уничтожить все то, что напоминает дорогое нам всем имя Толстого. Все это усилило наш гнев и решимость как можно скорее изгнать врага из нашей святой советской земли. Мы счастливы через 20 лет посетить опять этот музей».

Незабываемым событием для литовских бойцов явился приезд в сентябре 1942 года писателей С. Нерис, А. Венцловы, Ю. Балтушиса, И. Шимкуса, К. Корсакаса, Э. Межелайтиса, И. Марцинкявичюса. Осмотрев музей, писатели встретились с бойцами.

«Мы не нашли здесь просторного зала для проведения литературных вечеров и проводили их на лесных прогалинах, пахнущих мхом, папоротником и орешником, – вспоминал А. Венцлова в книге «Буря в полдень». – Мы читали свои произведения с грузовика, а вокруг сидели и слушали сотни бойцов. Я помню, как на одной такой встрече, устроенной для наших автоматчиков, вдруг обьявили тревогу: немецкий самолет, долго гудевший в ясном осеннем небе, бросил в лес десант, и мы остались на поляне, а бойцы ринулись окружать десантников… Я помню литературный вечер в части, где комиссаром был хороший товарищ, позднее погибший в бою, – Пранас Гайжаускас. Смеркалось, небо заволокли тучи, пошел дождь … Но бойцы непременно хотели услышать наших писателей, и тогда, поднявшись на грузовик, стали читать свои произведения Саломея Нерис, Костас Корсакас, Йонас Марцинкявичюс. Бойцы особенно просили, чтобы выступила Нерис».

А. Л. Ликас в своей книге писал об этом: «Стихи о любви, о Родине, о дружбе и о верности. Здесь, возле могилы Толстого, они звучали с особой силой, наполнялись новым смыслом … Потом, на фронте, мы не раз вспоминали тот дождливый осенний вечер в Ясной Поляне».

Позднее в предисловии к книге стихов Саломеи Нерис «Ветер новых дней» Э. Межелайтис писал: «Мы стояли с Саломеей Нерис в кузове военного грузовика и читали бойцам стихи. Она обвела взлядом солдат, полукругом сидевших перед грузовиком, и из глубины ее сердца вырывались пронзительные материнские слова: «Вы идете на смерть для того, чтобы победила жизнь…» В тот день, помнится, мы долго бродили по тропинкам, которые некогда торил здесь автор «Войны и мира», гениальный Лев Толстой». Здесь и родилось прекрасное стихотворение Саломеи Нерис «Ясная Поляна».

Так, по словам Э. Межелайтиса, «под дальний пушечный гул – родное гнездо творца «Войны и мира» в ту осень было прифронтовой зоной – произошла символическая встреча гения, охватившая размышлениями извечную проблему войны и мира, и поэтессы, раздумывавшей о мотивах жизни и смерти.

«Посетителей пропасть и чудесные – главным образом – Красная армия. За три месяца прошло около 10 000 человек. Я радуюсь всему этому, потому что эта работа – какая-то частица участия в обороне. И видимо, важная и нужная часть», – так писала С. А. Толстая-Есенина в одном из писем в октябре 1942 года.

Лекции вне музея начинались зачастую в лесу, непосредственно в частях. О лекции «Фашисты в Ясной Поляне», собиравшей в лесу до 400 слушателей, в отчете сказано: «Лекция митингового характера». Традиционный ноябрьский вечер памяти Толстого, проведенный в школе, был повторен в землянке – клубе воинской части в окрестностях музея. 14 декабря был проведен торжественный вечер, посвященный годовщине освобождения Ясной Поляны от фашистской оккупации. На вечере присутствовали представители Академии наук, обкома партии, Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.

После освобождения Ясной Поляны в библиотеку поступали книги из самых различных и порой неожиданных источников: из издательств, от частных лиц и даже из воинских частей. Архивные документы, например, сохраняют память о передачи 11 книг в библиотеку музея воинами 156-го стрелкового полка Литовской дивизии.

«Живой монумент дружбы»

… В сентябре 1975 года корреспондент ТАСС Ю. Будрис поместил небольшую информацию под названием «Живой монумент дружбы», в которой он рассказал читателям, что несколько лет назад тульский писатель А. Г. Лаврик прислал своему другу лауреату Ленинской премии Э. Межелайтису небольшую бандероль с желудями, собранными им в музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. В сопроводительном письме он высказал литовскому поэту свою мечту – видеть толстовские дубы на берегах янтарной Балтики.

Получив этот дар, Э. Межелайтис ответил А. Г. Лаврику: «Для дубов, помогающих увековечить память великого Толстого, в Литве нет лучшего места, чем родина Микалоюса Константинаса Чюрлениса».

Поэт посадил яснополянские желуди и возле мемориального дома-музея М. К. Чюрлениса. В дни юбилея М. К. Чюрлениса приходят к маленькому дубку многочисленные гости Друскининкай – литовцы и русские, украинцы и белорусы, представители других народов нашей многонациональной Родины. Спустя пять лет, в июле 1980 г. Э. Межелайтис в статье «Глубокие корни нашей дружбы» рассказывал на страницах «Правды» о том, как лет десять назад он получил от тульских писателей желуди, собранные в усадьбе Л.Н.Толстого. Приехав в то лето в город Друскининкай, писатель взял с собой горсть желудей. «Здесь, на берегу Нямунаса, во дворе усадьбы Чюрлениса, мы их посадили. Сейчас уже поднялся дубок – пышный, крепкий. Около него часто собираются поэты, учащиеся, лесники – здесь устраиваются концерты, литературные вечера и другие интересные мероприятия».

В Тулу

20 октября штаб дивизии, 67-й стрелковый полк и отдельные подразделения дивизии переехали в Тулу. Обосновались в старых казармах. Е. Яцовский вспоминал: «Хотя о нашем пребывании в газетах, естественно, не сообщалось и расклеенных объявлений об этом тоже не было, туляки довольно скоро узнали, что в городе расквартировалась литовская воинская часть.

Например, идут по улице два командира Красной армии и ведут между собой разговор на каком-то непонятном, иностранном языке, а при обращении к местным жителям переходят на русский. К военнослужащим дивизии все, как правило, относились с подчеркнутым вниманием. Литовские воины прожили в Туле целых два месяца. И все время для них были открыты двери театра, клубов, кинотеатров, библиотек… В Туле дивизия встретила и ноябрьские праздники. В торжественной обстановке командованию было вручено знамя дивизии. Ветераны вспоминают, что в суровой обстановке тех дней бойцам был устроен праздничный обед, и всем дали по куску очень вкусной красной рыбы — лосося. Это по договоренности с руководством республики работники торговли продали несколько тонн рыбы дивизии сверх фондов. За рыбу А. Снечкус, Ю. Палецкис и М. Гедвилас заплатили личные деньги.

23 декабря 1942 года был получен приказ – дивизии совершить марш по маршруту Тула -Щекино – Плавск – деревня Сукманово Черньского района Тульской области. На следующую ночь части тронулись в сторону фронта. Передвигались только ночью, строго соблюдая светомаскировку. У всех было приподнятое настроение – наконец-то и мы сможем внести свой вклад в борьбу против фашистов.

На третьи сутки прибыли в деревню Сукманово и поступили в распоряжение командующего Брянским фронтом. Литовские соединения находились от линии фронта примерно в 25-28 километрах, у занятого гитлеровцами города Мценска… До первого боя оставалось менее двух месяцев…

По словам поэта и прозаика Антанаса Венцловы, в то время «каждый воин дивизии, начиная с генерала и кончая рядовым, чувствовал, что недалеко уже то время, когда придется лицом к лицу столкнуться с врагом на поле боя».

Николай ЖУКОВ, Вильнюс – Тула – Ясная Поляна

Метки: 16-я Литовская дивизия, N47 (11867) 23 ноября, делегация, История, Николай ЖУКОВ, Ясная Поляна