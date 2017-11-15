Ясная Поляна и 16-я Литовская дивизия

В октябре этого года мне удалось побывать во всемирно известном музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Это не первое мое посещение родины великого писателя. Цель нынешнего приезда – как можно больше узнать о связи между Ясной Поляной и 16-й Литовской стрелковой дивизией.

Разобраться в этом вопросе мне помогли работники отдела книжных фондов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и, в частности, руководитель отдела Галина Николаевна Панчева. Она познакомила с документами, которые проливают свет на те осенние дни 1942 года, когда литовское соединение дислоцировалось на яснополянской земле, о той помощи, которую литовские воины оказывали администрации музея, о пребывании знаменитых литовских поэтов и писателей на родине Льва Толстого… Среди указанных источников наибольший интерес вызвала книга Т. Н. Архангельской «Ясная Поляна в войне». В этом издании немало материалов посвящено Литовской дивизии, они рассказывают о ее пребывании в Тульской области.

На родине Льва Толстого

Все началось 15 августа 1942 года, когда командование 16-й Литовской стрелковой дивизии получило приказ о передислокации. Сначала местом назначения была станция Тула, но после, по-видимому, были внесены коррективы, и поезд с личным составом дивизии прибыл на железнодорожную станцию Ясная Поляна. Здесь в поселке расположился штаб дивизии. Полки получили приказ размещаться в соседних населенных пунктах.

«Нам повезло – мы расквартировались на родине Льва Николаевича Толстого, – вспоминает в своей книге «Забвению не подлежит» участник дивизии Е. Яцовский. – С благоговением прошла группа командиров нашей дивизии по комнатам, где он когда-то творил, где родились «Война и мир», «Анна Каренина», «Живой труп» и многие другие бессмертные произведения. В полукилометре от дома, в лесу, на краю оврага мы долго стояли, склонив головы над скромной могилой Толстого. В мемориальном музее-заповеднике все напоминало об этом гиганте мысли, гении русской и мировой литературы.

…В августе 1942 года здесь еще многое напоминало о том, что год назад в Ясной Поляне гостила гитлеровская солдатня, к которой как нельзя лучше подходили слова самого Толстого: «Это была толпа мародеров, из которой каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые казались ему ценны и нужны».

45 дней здесь царствовал «немецкий порядок». Однако всему приходит конец. Вечером 17 декабря 1941 года Совинформбюро сообщило: «15 декабря Советское Информбюро сообщало о взятии нашими войсками Ясной Поляны – места жизни и погребения великого писателя, классика русской и мировой литературы Льва Николаевича Толстого.

15 декабря группа научных работников и рабочих музея-усадьбы Л. Н. Толстого, а также местные колхозники и учителя составили акт о чудовищных преступлениях гитлеровских негодяев, надругавшихся над памятью Л. Н. Толстого. В акте отмечается, что с первого же дня своего прихода в Ясную Поляну немцы приступили к планомерному разрушению музея-усадьбы.

Фашисты расхитили почти все экспонаты литературного музея, устроили в доме Толстого казарму для офицеров и их денщиков. Все шкафы, в которых прежде хранились архивы, разбиты. Личные вещи Л. Н. Толстого сожжены в печах. Фашистские хулиганы разломали и выбросили соху, которой пахал Толстой. Они покрыли порнографическими рисунками стены музея, превратили знаменитую комнату под сводами, в которой создавалась «Война и мир», в грязный хлев. В комнатах писателя гитлеровцы открыли сапожную мастерскую.

14 декабря, отступая из Ясной Поляны, фашисты намеревались скрыть следы своих чудовищных надругательств над величайшим культурно-историческим памятником, подожгли дом Толстого. Усилиями работников музея пожар удалось потушить. Сгорели комнаты, в которых помещались библиотека и спальня Л. Н. Толстого».

В мае 1942 года музей уже восстановили и торжественно открыли для посещения.

В дневнике С. И. Щеголева, хранителя музея-усадьбы «Ясная Поляна» во время Великой Отечественной войны, среди записей, относящихся к осени 1942 года, можно найти такие строчки: «В течение всего августа и сентября в музее большой приток посетителей из воинских частей Литовской ССР, расположенных в районе Ясной Поляны. Огромный интерес к Толстому, большинство читали и знают его произведения. Все прекрасно читают и говорят по-русски. Приятные посетители, с ними интересно проводить экскурсионную работу. Книга записей посетителей за истекший период пестрит … исключительно записями на литовском языке».

Именно в этот период в Абрамовской посадке, что на территории яснополянского музея, размещался 224-й артиллерийский полк 16-й Литовской стрелковой дивизии. В окрестностях Ясной Поляны стояли перед отправкой на фронт бойцы Литовского соединения, расположенные также в районе Мясоедово и Ломинцево.

«В музее Л. Н.Толстого побывало большинство воинов Литовской дивизии, – писал Е. Яцовский, – и приходили они сюда не только как любознательные экскурсанты. Многие наши красноармейцы помогли в восстановлении разрушенной и оскверненной гитлеровцами святыни русской культуры, участвовали в строительных работах, в ремонте и реставрации некоторых построек усадьбы».

Из воспоминаний

В 1975 году бывший артиллерист 16-й Литовской стрелковой дивизии, ставший

впоследствии председателем Верховного суда Литовской ССР А. Л. Ликас, прислал в подарок музею-усадьбе «Ясная Поляна» свою книгу «Братья сражаются вместе». В ней отражено время пребывания литовских бойцов в Ясной Поляне: «Дивизия сосредоточилась в Туле. 224-й артиллерийский полк разместился в лесах возле известной всему миру Ясной Поляны. Политрук сказал нам, что здесь самый центр, самый корень земли русской. И он, наверно, был прав. Навсегда сохранится в сердце моем теплая память о просторных, позолоченных осенью дубравах, о бескрайних полях, исчезающих в тумане в серой дымке, о деревушках над тихими прудами, а главное, конечно, о людях. О душевной щедрости людей, которые пережили все бедствия войны и оккупации, но сохранили и оптимизм, и доброту, и чуткость. И уж, конечно, всегда имелось у них хорошее ласковое слово, такое нужное бойцу, оторванному от своих родных и близких … В Ясной Поляне я, как и многие мои товарищи, поспешил прежде всего в дом Л. Н. Толстого, поклонился могиле известного писателя. С волнением ходил я по аллеям парка, по залам только что восстановленного музея, и в душе закипала ненависть к гитлеровским варварам, посмевшим посягнуть на эту святыню».

В книге литовского писателя Антанаса Венцловы «Буря в полдень» также описан приезд литовских бойцов летом 1942 г. на яснополянскую землю, их восприятие музея.

«Вся наша дивизия перебывала в Ясной Поляне, … руководство музея с удовольствием отметило … что бойцы Литовской дивизии на редкость знают жизнь и творчество Л. Н. Толстого… … Осквернение Ясной Поляны отозвалось во всем мире как крик тревоги, как призыв на решающую борьбу против варварства, для которого нет ничего святого… Я понял, что Ясная Поляна по пути на фронт для наших бойцов стала как бы родником, который напоил их любовью к Родине и зажег в сердцах суровую ненависть к врагу. В заснеженных полях под Орлом, в огненном пекле мстили они за близких, за Литву, за Ясную Поляну. В снежную метель, все ближе к Литве, их провожал великий дух Льва Толстого, дорогой для каждого, кому дороги жизнь, Родина, культура».

30 августа сделал запись Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР Ю. Палецкис: «Освобождение Ясной Поляны – родины великого писателя земли русской – это символ освобождения от фашистов всех земель великого Советского Союза».

Руководство соединения поддерживало тесную связь с коллективом работников музея. В архиве Государственного музея Л. Н. Толстого сохранился черновик письма С. А. Толстой- Есениной командиру Литовской дивизии генерал-майору Ф. Жемайтису от 5 октября 1942 года. В письме выражена благодарность за оказанное содействие в восстановлении музея. Здесь же выражена просьба продолжить посылать 8 солдат саперного батальона в течение двух недель для завершения необходимых работ.

Бывший офицер дивизии И. Дембо рассказывал в своих воспоминаниях на страницах газеты «Советская Литва» 23 ноября 1960 года: «С радостью откликнулись воины на просьбу администрации. В свободное время они трудились в парке, раскорчевывая пни, сажали деревья, приводили в порядок аллеи.

На этой работе отличились сержант Багаслаускас, сержант Рункаускас и другие воины подразделений. Когда поступил приказ отправляться на передовую линию, к воинам пришли представители администрации дома-музея. Они объявили им благодарность и вручили скромный подарок – книгу Л. Н. Толстого «Война и мир» с дарственной надписью. Как дорогую реликвию хранили воины книгу великого писателя, они пронесли ее от Орловской земли до Балтийского моря».

Литовскому писателю Антанасу Венцлове принадлежит такая запись: «Мы гордимся тем, что воины Литовской дивизии в суровые дни 1942 г. помогли восстанавливать дорогую для сердца каждого честного человека святыню – усадьбу Ясная Поляна».

20 октября 1942 г. в связи с возобновлением занятий в старших классах яснополянской школы здесь состоялся большой вечер-концерт с участием самодеятельного художественного кружка литовской части. С. И. Щеголев писал: «Среди литовцев много талантливых людей, певцы, скрипачи, пианисты. Вечер в условиях военной обстановки, когда большинство из присутствующих прибыли сюда из своих землянок, носил очень оживленный характер … Звуки рояля, скрипки, «Испанская серенада», «В землянке» в исполнении тов. Ковалюнаса … все это создавало особенное поэтическое настроение…».

Николай ЖУКОВ, Вильнюс-Тула-Ясная Поляна

(Окончание в след. №)

Метки: 16-я Литовская дивизия, N46 (1186) 16 ноября, Воспоминания, История, Николай ЖУКОВ, Ясная Поляна