«Яснополянский» дуб

Все началось с посещения музея-усадьбы «Ясная Поляна» осенью прошлого года. Работники отдела книжных фондов музея ознакомили меня с небольшой информацией корреспондента ТАСС Ю. Будриса под названием «Живой монумент дружбы», в которой сказано: «Несколько лет назад тульский писатель А. Г. Лаврик прислал своему другу, лауреату Ленинской премии Э. Межелайтису небольшую бандероль с желудями, собранными им в музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. В сопроводительном письме он высказал литовскому поэту свою мечту – видеть толстовские дубы на берегах янтарной Балтики».

Получив этот дар, Э. Межелайтис ответил А. Г. Лаврику: «Для дубов, помогающих увековечить память великого Толстого, в Литве нет лучшего места, чем родина Микалоюса Константинаса Чюрлениса».

Поэт посадил яснополянские желуди возле мемориального дома-музея М. К. Чюрлениса. В дни юбилея художника (22 сентября 1975 года – 100 лет со дня рождения М. К. Чюрлениса) приходят к маленькому дубку многочисленные гости Друскининкай – литовцы и русские, украинцы и белорусы, представители других народов нашей многонациональной Родины».

Эта заметка вышла в свет 23 сентября 1975 года.

С момента публикации прошло более сорока лет. За это время «маленький дубок» должен бы стать большим дубом.

Я решил побывать в Друскининкском мемориальном доме-музее и найти этого «посланца» земли яснополянской. Повода сомневаться в правдивости публикации не было, ведь подготовлена она была литовским журналистом и что-нибудь перепутать он не мог. Однако…

В Друскининкай я встретился с руководителем галереи В. К. Йонинаса Региной Станкявичене, которая, любезно выслушав меня, ответила, что около музея М. К. Чюрлениса растет несколько дубов, но о том, что среди них есть подарок от тульского писателя, который посадил Э. Межелайтис, она ничего не знает и слышит об этом первый раз. Даже после того, как Регина подключила к беседе работницу старшего поколения – Онуте Закарене, мой вопрос остался без ответа. Эта тема увлекла моих собеседниц, и они предложили обратиться к историку Витаутасу Валентукявичюсу. Уважаемый Витаутас был удивлен тем, что об этом эпизоде в жизни города еще кто-то помнит, а вернее, что о нем вообще знают. Как рассказал историк, случай с яснополянскими желудями и правда имел место быть. Действительно, Э. Межелайтис посадил желуди на друскининкской земле, но не у музея Чюрлениса, а рядом с санаторием «Дайнава».

В те времена санаторий был известен не только своими медицинскими успехами, но и тем, здесь проходили поэтические праздники всесоюзного масштаба. Вот во время одной из таких встреч и состоялась высадка желудей.

Все ждали следующего года, когда появится дубок. Но … то ли неблагоприятные метеоусловия, то ли еще что, но желудь не прижился, он не дал побега. И чтобы не злить лауреата Ленинской премии, директор санатория пошла «на должностное преступление». Она посадила на это место маленький дубок, который был выкопан в местном лесу. Подмену никто не заметил. Дуб рос и все считали его яснополянским посланником. Так было до 2015 года. Дело в том, что при строительстве канатной дороги, которая связала аквапарк и снежную арену, сорокалетний дуб пришлось выкорчевать, так как он находился прямо под натянутыми канатами и мешал продвижению кабин канатной дороги.

Так разрушилась очередная страница добрых российско-литовских отношений. Так развалился один из многочисленных духовных мостов между Литвой и Россией. Взаимотношения между Львом Николаевичем Толстым, его родственниками, его Ясной Поляны с литовской землей – тема следующих наших публикаций.

Николай ЖУКОВ