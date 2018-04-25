Ю. Джюгялис пытался вывести из фракции «аграриев» в сейме 20 членов

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Председатель правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис заявил, что депутат Юстас Джюгялис пытался вывести из фракции в сейме около 20 членов, и это является основной причиной вопроса его исключения из рядов «аграриев».

«Ю. Джюгялис говорил почти со всеми членами фракции о том, что фракцию нужно расколоть. (…) Многие это могут подтвердить, есть около 20 человек, с которыми он говорил», — заявил Р. Карбаускис BNS в пятницу.

Вопрос об исключении Ю. Джюгялиса из фракции «аграриев» будет рассматриваться в понедельник.

«Сначала он мне врал о том, что якобы существует список членов сейма, которые выступают за раскол фракции», — сказал Р. Карбаускис.

«Потом он пытался на самом деле найти союзников и не нашел ни одного. Говорил о том, что эта отдельная фракция будет очень влиятельной, будет менять министров, получит посты председателей комитетов, и т.д. (…) Как человек может оставаться во фракции, когда он делал все, чтобы этой фракции не было?», — отметил политик.

Он согласен с требованием Ю. Джюгялиса о рассмотрении его вопроса на открытом заседании фракции.

Ю. Джюгялис публично назвал Р. Карбаускиса паталогическим вруном, однако потом извинился и утверждал, что лидер «иногда говорит неправду, манипулирует фактами».

BNS в пятницу не удалось связаться с Ю. Джюгялисом. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» он написал, что с целью его исключения из фракции не гнушаться пропагандой и ложными новостями.

«Я благодарю коллег за высказанную мне поддержку. Я рад, что есть понимающие, что право члена сейма публично высказывать мнение или голосовать по совести, а не согласно каким-то партийно-политическим интересам, является конституционной ценностью, которая должна защищаться. Я это последовательно делаю», — написал Ю. Джюгялис.

Во фракции «аграриев» в сейме 55 членов — это крупнейшая политическая группа в парламенте.

BNS