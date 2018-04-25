Ю. Рагуцкене готовится к работе послом в Хорватии

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В среду президент Литвы Даля Грибаускайте вручила верительные грамоты послу Литвы в Хорватии Юрате Рагуцкене.

Она должна приступить к новым обязанностям с 28 января. Ю. Рагуцкене будет первым послом Литвы с резиденцией в новом посольстве в Загребе. Она также будет аккредитованным послом Литвы в Боснии и Герцеговине, Черногории и Косове.

По словам главы государства, отношения Литвы и Хорватии приобретают ускорение – открытие посольства «предает новый импульс сотрудничеству двух государств». Посольство Литвы в хорватской столице было учреждено в июле прошлого года, а посольство Хорватии в Вильнюсе — в июле 2016 года.

Как говорится в сообщении президентской администрации, с назначенным послом обсуждалось интенсивное сотрудничество Литвы и Хорватии в сфере безопасности, укрепление бизнес-связей и актуальные вопросы повестки работы Евросоюза. Глава государства также призвала посла развивать сеть почетных консульств, поощрять въездной туризм в Литве, активно представлять Литву и ее историю, язык и культуру в Хорватии.

В последние пять лет дипломат занимала должность канцлера министерства иностранных дел, была председателем Комиссии по координированию защиты секретных материалов.

По образованию Ю. Рагуцкене учитель математики и юрист. Она работала помощницей в канцелярии сейма, в секретариате министерства обороны, в постоянном представительстве Литвы при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

BNS