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Ю. Субботин осужден за публичное одобрение советских преступлений

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 30, 17:00   |   Комментариев: 3

В понедельник Вильнюсский участковый суд наказал ограничением свободы Юрия Субботина за то, что он опубликовал комментарий, одобряющий ссылки, которые осуществляли советские власти.

“Спасибо Сталину, Снечкусу и Советской власти, а кому не нравится быть с Россией – вон на … (нецензурное выражение – BNS ) из Литвы, чемодан-вокзал, Америка”, – такой его комментарий под статьей в 2016 году был опубликован на интернет-портале.

Судья Робертас Райнис постановил, что за эти слова Ю. Субботин наказывается ограничением свободы сроком на один год и два месяца. Осужденный должен будет находиться дома с 22 часов до 5 утра. Мотивов такого наказания суд на заседании не озвучил.

Приговор не является окончательным, он может быть обжалован в Вильнюсском окружном суде.

“Конечно, будут обжаловать. Не я писал, от моего имени не первый раз пишут”, – сказал BNS Ю. Субботин.

Он признан виновным по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за публичное одобрение международных преступлений, преступлений нацистского и советского режимов перед Литовской Республикой или ее жителями, их отрицание или грубое принижение.

За такое преступление грозит штраф или ограничение свободы, либо арест, либо лишение свободы до двух лет.

Ю. Субботин ранее регистрировался участником политической кампании на пост президента страны.

BNS

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Комментарии читателей (3)
  1. (78.56.177.247) ...тоже Юрий 😎 пишет:
    2017 10 30 at 21:55

    …так что , пришел режим Сталина !?

  2. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 10 30 at 19:20

    В Европе стараются стереть из памяти историю Второй мировой войны,роль СССР в победе над фашизмом и не желают вникать,почему для многих советских граждан,а так же их потомков,так дорог день 9 Мая.В Литве же политические элиты сознательно смешивают в единое целое борьбу с нацистской Германией и советскую оккупацию,хотя это абсолютно разные факты истории.Мы не низко пали-мы удобно лежим.

  3. (87.255.31.31) Йонас пишет:
    2017 10 30 at 18:20

    За что осудили? Человек сказал правду,а суд даже не смог смотивировать такое свое решение. Очень беспристрастный суд,однако.






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