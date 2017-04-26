Юбилейный субботник прошел по всей Литве

22 апреля в Литве прошел традиционный весенний субботник DAROM-2017 («ДЕЛАЕМ»). По словам организаторов, в нем приняли участие около 250 000 жителей Литвы, а мусора собрали меньше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что люди становятся сознательнее, меньше мусорят, считают организаторы.

«Больше всего участников из крупных городов, но не отстают и небольшие города – мусор убирают все, активны все мэрии», – сказала BNS глава акции Кристина Барановайте.

По предварительным данным, число участников в этом году примерно такое же, как в прошлом, а в некоторых районах, например в Панявежском, Рокишкском, их было даже больше.

В субботнике приняли участие и руководители страны – президент Литвы Даля Грибаускайте – она дала старт акции еще накануне и вместе с работниками и посетителями вильнюсского центра психосоциальной реабилитации Rastis сажала деревья в парке на улице Васарос. В акции приняли участие премьер-министр Саулюс Сквярнялис, спикер парламента Викторас Пранцкетис. К юбилейной акции присоединились и работники Министерства окружающей среды, которые в Ново-Вильне убирали от мусора парк, стадион и берег Вильняле.

В этом году акция DAROM проходила в десятый раз. Подсчитано, что за время ее проведения в ней приняли участие 1 млн 361 тыс. человек, было убрано около 38 тыс. тонн мусора.

Инф. «ЛК»

Метки: DAROM-2017, N17 (1157) 27 апреля, Делаем, субботник