Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала разговаривать

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которая вместе со своим отцом была отравлена 4 марта в Британии нервно-паралитическим веществом, не только “стремительно идет на поправку”, как стало известно ранее, но и начала говорить, передает BBC.

Журналисты из общения с врачами окружной больницы Солсбери, где находятся Скрипали, и заявления госпиталя, пришли к выводу, что Юлия Скрипаль уже находится в сознании и разговаривает с персоналом.

Корреспондент издания Данкан Кеннеди отмечает, что 33-летняя женщина находится в стабильном состоянии. При этом он добавил, что на данный момент неясно, какие последствия в долгосрочной перспективе отравление окажет на Юлию Скрипаль.

Тем временем стало известно о том, что британское Министерство иностранных дел уведомило посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния здоровья Юлии Скрипаль.

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“Нота МИД Великобритании соответствующего содержания посольством сегодня получена”, – приводит слова одного из сотрудников пресс-службы российской дипмиссии в Лондоне РИА “Новости”.

Ранее в госпитале, где находятся Скрипали, заявили о том, что дочь экс-сотрудника ГРУ “стремительно идет на поправку”. Девушка, которая является гражданкой РФ, больше не находится в критическом состоянии, сказали врачи.

Отметим, в середине марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления Юлии Скрипаль по ч. 3 ст. 30, п. “е”, ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом”).

Как отмечалось в сообщении СК, к расследованию планируется привлечь высококвалифицированных экспертов. Также следователи отмечали, что готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Юлию Скрипаль и ее отца, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж и позже обмененного на российских шпионов, разоблаченных в США, 4 марта обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Британские власти считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом “Новичок”, произведенным в СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в причастности к нападению на Скрипалей, после чего объявила о высылке 23 российских дипломатов и других антироссийских санкциях. Примеру Лондона последовали США, 24 страны ЕС, Норвегия, Австралия, Украина. Москва обвинения категорически отрицает.

Накануне, 28 марта, Скотленд-Ярд опубликовал заявление, согласно которому впервые Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Причем наиболее высокой концентрация яда оказалась на входной двери.

Как заявил заместитель помощника комиссара, старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон, следы отравляющего вещества были найдены и в других местах в городе, в которых за последние недели работали следователи. Но по сравнению с домом Скрипаля концентрация вещества там была намного меньше.

NEWSru.com

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