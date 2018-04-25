Юнкер дал понять, что ЕС не против отложить Brexit

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Евросоюз дал понять, что позволит отложить выход Великобритании, если она об этом попросит. Это следует из слов президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, пишет DPA.

«Любое решение просить больше времени лежит на Великобритании. Если такой запрос будет сделан, никто в Европе не будет против этого. Если вы спросите, как надолго можно отложить выход, у меня нет временных рамок», — сказал Юнкер.

«Когда дело доходит до Brexit, это — как быть перед судами или в открытом море, мы находимся в руках Бога», — добавил президент Еврокомиссии.

Юнкер на этой неделе должен встретиться с британским премьером Терезой Мэй, которая уже заявляла, что не собирается откладывать Brexit и намерена вывести страну из ЕС 29 марта.

Отметим, на прошлой неделе британский парламент отказался переносить сроки выхода страны из ЕС.

korrespondent.net