Юнкер отверг возможность пересмотра договора по Brexit

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Евросоюз не будет проводить переговоры о заключении нового соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Глава Европейской комиссии (ЕК) сделал подобное заявление после сообщений от нескольких кандидатов в Консервативной партии Британии о возобновлении переговоров с Брюсселем.

Президент Еврокомиссии встретится с Терезой Мэй, которая уйдет с поста премьер-министра после избрания нового лидера тори этим летом, перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Прибыв на саммит, где лидеры, в том числе Мэй, обсудят результаты европейских выборов и начнут процесс выбора следующих президентов Европейского совета и комиссии, Юнкер сказал, что его мнение по поводу Brexit и соглашения о выходе не изменилось. «Переговоров не будет», — заявил Юнкер.

Глава британского МИД Джереми Хант ранее заявил, что Соединенному Королевству нужен новый вариант сделки с Брюсселем по Brexit.

По мнению Ханта, пересмотр — главный камень преткновения Мэй и британских депутатов. Речь идет о механизме бэкстоп, призванном не допустить создания физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Парламентарии боятся, что этот механизм навсегда привяжет Великобританию к ЕС. Между тем Брюссель уже неоднократно заявлял, что не будет пересматривать положения достигнутой сделки.

«Что нам нужно сделать, так это создать новую переговорную команду. В этой команде должно быть не только правительство, но и DUP, ERG. Я думаю, что у вас должен быть кто-то из Шотландии и Уэльса», — цитирует Ханта Reuters.

Речь идет о европейской исследовательской группе (ERG) консервативных законодателей, выступающих за чистый разрыв с ЕС, а также представителей Демократической юнионистской партии (DUP).