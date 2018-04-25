Юнкер установил сроки выхода Британии из ЕС

Лондон должен завершить выход из Евросоюза до выборов в Европарламент. Об этом в среду, 20 марта, заявил представитель Еврокомиссии по итогам телефонного разговора главы ЕК Жан-Клода Юнкера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает РИА Новости.
«Премьер-министр Мэй проинформировала в телефонном разговоре президента Юнкера об отправке письма. Президент Юнкер положительно оценивает, что премьер-министр излагает свои мысли лидерам перед Саммитом (глав государств ЕС). Однако президент Юнкер официально предупредил премьер-министра против включения даты продления, которая была бы после выборов в Европарламент», — сказал чиновник.
«Вот почему он повторил ей свой совет из письма от 11 марта о том, что выход (Brexit) должен быть завершен до 23 мая — в противном случае мы сталкиваемся с институциональными трудностями и правовой неопределенностью. Выборы в Европарламент должны быть проведены, если дата продления — это после 23 мая», — добавил он.
Окончательное решение о возможности отложить дату выхода страны из союза должны принять лидеры остающихся в ЕС 27 государств единогласно.
Ранее стало известно, что британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня.