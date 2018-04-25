Юнкер установил сроки выхода Британии из ЕС

«Вот почему он повторил ей свой совет из письма от 11 марта о том, что выход (Brexit) должен быть завершен до 23 мая — в противном случае мы сталкиваемся с институциональными трудностями и правовой неопределенностью. Выборы в Европарламент должны быть проведены, если дата продления — это после 23 мая», — добавил он.