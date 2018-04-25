Юозас Олекас: «Чудес власть сотворить не может»

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Ежегодно Сейм Литвы собирается на две сессии — осеннюю и весеннюю. Осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря, весенняя — 10 марта и завершается 30 июня. На завершившейся в литовском Сейме регулярной весенней сессии было проведено более 60 пленарных заседаний. Среди наиболее важных работ парламента было утверждение реформ в сфере налогообложения, накопления пенсий, системы здравоохранения, инноваций и технологий. Также парламент во время весенней сессии одобрил реформу государственной службы, поддержку молодых семей в приобретении первого жилья, утвердил модель заработной платы учителей и изменил механизмы финансирования школ, ратифицировал соглашение о членстве Литвы в Организации экономического сотрудничества и развития.

Об итогах работы парламентариев, влиянии принятой законодательной базы на повседневную жизнь жителей Литвы – в беседе с членом депутатской фракции социал-демократов, членом Комитета по национальной безопасности и обороне, экс-министром охраны края, экс-министром здравоохранения Литвы Юозасом Олекасом.

— Какие сегодня первоочередные проблемы в Литве, требующие решения?

— Прежде всего, хотел бы отметить, что успехи Литвы за годы независимости очевидны. Достаточно взглянуть на обновленные города и села. К нам устремились иностранные инвестиции, строятся новые учреждения, создаются новые хорошо оплачиваемые рабочие места, осуществляется крупномасштабный проект по реновации жилищного фонда.

Но часть наших жителей, которая не имеет работы или не удовлетворены имеющимся заработком, особенно молодежь, желающая быстрых результатов, эмигрирует. Но уже и по этой проблеме наметились первые позитивные тенденции. По итогам первой четверти этого года число приехавших больше, чем уехавших.

С одной стороны – проблема эмиграции, с другой – в Литве нехватка рабочих мест с хорошей оплатой. Работодатели зачастую говорят, что работники им требуются, но при этом предпочитают нанимать работников из третьих стран, платить им низкую зарплату, чем трудоустраивать более квалифицированных местных жителей, но требующих достойной оплаты труда. Усилия надо направить на то, чтобы создать новые рабочие места с высокой оплатой труда.

Налоговое законодательство должно быть разработано таким образом, чтобы уменьшить налоговое бремя для лиц, имеющих малые доходы, и увеличить тем, у кого высокие заработки. Предлагают, чтобы прогрессивные тарифы подоходного налога распространялись на все доходы, не только на трудовые, но и получаемые, к примеру, от сдачи в аренду жилья.

Один из главных вызовов — демографическая ситуация. Считаю, что если в Литве будут более высокие зарплаты, молодежь станет увереннее в своем будущем, увеличится рождаемость. Как, например, произошло в 2004 году, когда была введена выплата детских денег. В тот год прирост рождаемости составил 15 проц., родилось 35 тысяч детей.

— Нередко уезжающие в качестве причин эмиграции называют даже не столько размер оплаты труда, но и отношение работодателей, бюрократическую систему…

— Понятно, что работать нужно везде. Но, конечно, очень важны и отношения между людьми. В качестве примера цивилизованных трудовых отношений мы приводим демократические европейские страны. Но ведь там социальное общение между рабочими и работодателями совсем иное. Мы, как социал-демократы, хотели бы внедрить такую же модель трудовых отношений. С этой целью сейчас целесообразно более активно развивать профсоюзное движение. Как известно, роль профсоюзов менялась, раньше они были как бы частью власти, затем распались, практически исчезли. Сейчас нужно возродить профессиональные союзы как организацию, отстаивающую интересы работающих.

Некоторые шаги предприняты и по изменению бюрократической системы. Создается система, позволяющая материально поощрять хорошо работающих и увольнять плохих работников.

— Коррупционными скандалами, обвинениями в государственной измене, скандалами морально-этического плана ознаменовалась минувшая сессия литовского парламента. Запятнана репутация, пожалуй, всех структур власти. Как это отразится на моральном климате общества, на предстоящих выборах?

— Надеюсь, что люди наконец поймут, что каких-то чудес власть сотворить не может, а есть повседневная, упорная работа. Известен мировой опыт по руководству государством: общество может быть открыто для соперничества, и каждый в таком обществе плывет как может, другая модель – когда государство оказывает помощь тем, кто по каким-то причинам не может активно конкурировать (например, по состоянию здоровья, образованию, отсутствию навыков).

Наше общество только на пути становления, мы — молодая демократия, при продвижении вперед у нас случаются и ошибки. Избиратели все еще надеются на каких-то «спасителей», которые каким-то чудесным способом изменят жизнь к лучшему.

Скандалы происходят чаще всего из-за того, что на вершину политической власти попадают неискушенные в политике люди. Они не готовы к повседневной, рутинной работе, им проще лишь озвучивать популистские обещания. У власти оказываются люди со всеми своими как позитивными, так и негативными качествами. Пока человек был непубличный, вероятно, его поведение было незаметным. Но став на путь профессиональной политической карьеры, став публичным человеком, выявляются различные недостатки. А у избирателей наступает разочарование, дескать, выбирали хорошего, а в Сейме стал почему-то плохим.

С одной стороны — люди хотят позитивных и быстрых перемен, с другой — чересчур кардинальные перемены могут вытолкнуть принятие действительно хороших, конструктивных решений. Нам нужно найти золотую середину.

— Способны ли налоговая и пенсионная реформы решить проблемы социального неравенства, нищеты?

— Хотя некоторые шаги в верном направлении и сделаны, но в целом существенных изменений не произойдет. Социал-демократы предлагали ряд дополнительных законодательных мер с тем, чтобы уменьшить социальную диспропорцию.

Перераспределение доходов – важная функция государства, и по мере возможности оно старается эту функцию выполнять, однако позитивные изменения слишком медленные. Сегодня весь центр тяжести делается на повышении минимума доходов, не облагаемых налогом. Литва по сравнению с другими странами недостаточно эффективно перераспределяет бюджетный «пирог», что и создает социальное неравенство. Нужно предпринимать более радикальные шаги, вводя прогрессивные налоги для лиц, имеющих более высокие доходы. Тогда удастся увеличить бюджетные поступления и будет создана возможность для увеличения финансирования здравоохранения, просвещения, культуры.

— Вы – профессиональный врач, занимали руководящие должности, возглавляли Министерство здравоохранения. Какой, на ваш взгляд, должна быть система здравоохранения?

— В принципе, в Литве сложилась хорошая система здравоохранения. Основная доля – государственная система медицинских учреждений разных уровней. Есть и частная медицина. Показателем уровня медицины может служить хотя бы тот факт, что даже те жители Литвы, которые уезжают работать за границу, за медицинскими услугами возвращаются в Литву.

В данный момент надо обратить внимание на самих медиков. Врачи, средний медицинский персонал имеют относительно низкую по сравнению с другими странами Евросоюза зарплату. С повышением оплаты труда медиков изменится и психологический климат, улучшатся взаимоотношения между медиками и пациентами, сократятся коррупционные случаи.

Финансирование медицины можно увеличить за счет повышения государственных взносов за страхуемых отдельных групп людей (например, пенсионеров, детей). Сейчас работающие отчисляют 9 проц. от получаемой зарплаты в Фонд страхования здоровья. А государство платит отчисления за страхуемых лиц лишь с размера меньше минимальной зарплаты.

— Может быть, следует государству вмешаться в вопросы регулирования оплаты труда в разных сферах? Ведь это недопустимо, чтобы банковский клерк получал больше медицинского работника, как это происходит сегодня.

— Урегулирование вопросов оплаты труда мы, как известно, начинали с зарплат судей. Надо признать, что сейчас у политиков относительно неплохой заработок. Уже начали повышать зарплаты медиков. Но при установлении оплаты труда мы вынуждены исходить из возможностей нашего бюджета. Например, в Дании хороший врач получает столько же, как и член парламента. Вероятно, и нам нужно придерживаться таких ориентиров.

А зарплаты в частном секторе государство не регулирует.

— Что опаснее для Литвы – внешние угрозы или социальное неравенство, нищета?

— Думаю, что мы не должны сталкивать этих два постулата. Литва выбрала верный путь членства в НАТО, ЕС. Мы выполняем свои обязательства перед этими международными организациями и не закрываем глаза на внутренние проблемы. Внешние угрозы и внутренние проблемы – это две стороны одной и той же монеты. Мы должны оборонную мощь развивать совместно с нашими натовскими партнерами и внутренние проблемы решать. Наша задача выполнять обязательства по финансированию обороны. Вместе с тем наша партия, социал-демократов, отмечает, что, вероятно, сейчас, учитывая наши внутренние проблемы, не стоит спешить с повышением финансирования обороны с 2 проц. от величины валового внутреннего продукта до 2,5 проц.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА