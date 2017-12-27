Юпис

Юпис совсем белый и легкий, поэтому мы могли бы называть его Снежком или Пушком, но бывшие хозяева назвали его Юписом неспроста. Это всегда веселый, радостный пес, готовый играть, общаться, исследовать окружающую обстановку. Но кто бы мог предвидеть, что этому псу придется грустить в клетке приюта?

Юпис очень желает быть любимым, иметь своего друга – человека, дом, где он будет в безопасности и тепле и где его никто не будет обижать. Это по-настоящему замечательный пес, поэтому его новый хозяин приобретет прекрасного друга и веселого компаньона. Наш тел. 860533452.

Команда «Лесе».

Метки: N52 (1192) 28 декабря, приют для животных