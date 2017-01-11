Юрий Кендыш: «Янкаускас говорил, что профессия футболиста – это сказка»

Зимой 2016 года Юрий Кендыш вернулся в Беларусь после двухлетней побывки в чемпионате Литвы. Успел ли он в Литве стать своим? Какое там отношение к легионерам? Как работают тренеры и клубы? Какие зарплаты у футболистов и насколько развита инфраструктура? Обо всем этом в интервью Offside.by рассказал полузащитник сборной Беларуси и борисовского БАТЭ.

— За два года белорусскому футболисту можно успеть стать своим в Литве?

— Я думаю, да. Ко мне там хорошо относились и относятся до сих пор, я с радостью приезжаю в «Жальгирис». У меня хорошие отношения с президентом, со спортивным директором. Чувствую, что меня уважают.

— Каково отношение к легионерам, белорусам в частности, в чемпионате Литвы?

— Не могу говорить за весь чемпионат, буду рассуждать только о своих командах. В «Тракай» было хорошее отношение ко всем. В «Жальгирисе» было чуть по-другому. Того, кто цеплялся за предоставленную возможность заявить о себе, усердно работал, старались поддерживать морально. А к тем, кто не оправдывал надежды, было несколько иное отношение. И я считаю, что это нормально.

— Как относились к тебе одноклубники?

— В любом случае чувствовал за спиной черные глаза. Просто я быстро распознаю человека, которому неприятен. Обычно это конкурент по амплуа. Но я все понимаю. Ведь кому понравится, когда на его позицию приходит другой человек, забирает его место в команде, деньги. А вообще в «Тракай» был замечательный коллектив, в «Жальгирисе» тоже работали над созданием благоприятной атмосферы в клубе. Так что никаких проблем. И там и там никаких подстав не было. И что касается помощи со стороны одноклубников, я знал, что 90% людей могут мне помочь в любое время, я всегда могу им позвонить.

— Собирались ли компаниями вне поля?

— Безусловно. Я не раз говорил, что Литва хоть и ближняя, но Европа, так что кружку пива вечерами никто не отменял. И когда «Жальгирис» ездил на заграничные сборы, за ужином можно было выпить бокал вина. Мне кажется, что если с головой к этому относиться, это пойдет на пользу и человеку, и команде в целом.

— С тренерами, под руководством которых работал в Литве, поддерживаешь отношения?

— Конечно. И созваниваемся, и переписываемся. 3-4 раза за год был на матчах «Жальгириса». Для меня нет проблемы зайти в раздевалку, поздравить ребят, с тренером поговорить. То же самое касается и отношений с президентами клубов.

— Насколько сильно в Литве, и в твоих командах в частности, президенты влияют на работу тренеров?

— В отличие от Беларуси, там это чувствовалось. Но все это происходит в форме диалога, поиска общего решения: как выстроить систему, работу, какой состав сформировать. Тренер предлагает свое, президент ­– свое. Но они всегда приходят к общему знаменателю. В «Тракай» такая практика была менее распространена, а вот в «Жальгирисе» президент клуба находился на скамейке запасных во время матча.

— А в раздевалку заходил?

— Безусловно. Он был частью команды. И на тренировках был, и перед мачтами заходил, и после. В «Тракай» – только после финального свистка.

— Есть ли какие-то отличия в тренировочных процессах Литвы и Беларуси?

— Если говорить о Беларуси, то могу сравнить с БАТЭ. В Борисове тренировочный процесс аналогичен тому, что был в Литве, особенно в «Жальгирисе». Когда начали работать с Александром Владимировичем, оказалось, что требования практически одинаковые. Фактически для меня поменялась лишь команда и страна. Что касается временных рамок, продолжительности тренировки, тоже практически все совпадает.

— Где тренеры более сдержанны в эмоциональном плане?

— И в Литве, и в Беларуси все одинаково. Мы же все люди, эмоции одни и те же. Только вот с теми специалистами, которые в порыве эмоций выбегали на поле, я за границей не сталкивался.

— А если говорить о гневе, крике на игроков и летающих по раздевалке предметах?

— Да, кричали, бывало. Но когда человек не выполняет требования, любой тренер может, образно говоря, слететь с катушек. И в Беларуси такое тоже было, поилки летали.

— Насколько литовские тренеры плотно работают с игроками в психологическом плане? Могут подойти, расспросить о делах, поговорить по душам?

— Еще в Беларуси мне удалось поработать под руководством тренера, который уделял много внимания психологии, мог произнести мотивирующую речь, показать нужное видео. Это Сергей Гуренко. С таким же подходом я столкнулся и в «Жальгирисе». Но как по мне, за собственную психологию ты должен отвечать сам. И если ты настраиваешь себя на работу как на каторгу, то ничего хорошего не выйдет. Как говорил Эдгарас Янкаускас в «Жальгирисе», это не профессия, а сказка. Пришел, два-три часа потренировался, и делай все, что хочешь. И тебе еще за это деньги платят. Где такую профессию найти? Поэтому нужно ценить каждый момент, работать и получать от этого удовольствие.

— Какие условия для работы были созданы в «Тракай» и «Жальгирисе»?

— Обе команды тренировались на искусственном поле Федерации футбола Литвы. В остальном же отличия имелись. Например, в «Жальгирисе» после тренировок всегда можно было поработать с массажистами. Восстановительные, медицинские процедуры были на другом уровне. Также в «Жальгирисе» за нас стирали форму. То есть мы приезжали на тренировку и уезжали с нее с пустыми руками. Бутсы, полотенца, другие вещи были в комнатах.

— Это все естественно, учитывая финансовое состояние клуба. А в курсе, как дела обстояли в других командах?

— Подробно ничего не расскажу. Но если в «Тракай», который шел в тройке призеров, таких условий нет, то что уже говорить об остальных коллективах? Однако я считаю, что такие условия должны быть везде, ведь это стандарт для футболиста, который позволяет ему работать лучше, прогрессировать. Я вот с Ваней Маевским разговаривал, так он рассказал, что в «Анжи» даже бутсы моют за игроков. И не скажешь, что это хорошо или плохо, просто создаются все условия, чтобы футболист думал только об игре.

— Когда ты переходил из «Тракай» в «Жальгирис», насколько сильно ощутил разницу в условиях для работы?

— Все возросло в разы. И финансы, и организация. В Литве, допустим, нет заездов перед игрой на базу из-за того, что это нецелесообразно из-за малого расстояния между городами. Но в том же «Жальгирисе» в день матча ты приезжал в гостиницу, завтракал или обедал, потом час-два спал, шел на теорию и выезжал на игру. А вот в «Тракай» игроки сразу собирались в автобусе и ехали на матч.

— Можно сказать, что «Жальгирис» – на одной ступени, все остальные команды – на другой?

— Именно. Инфраструктура и условия для работы похожи на брестские (искусственные и натуральные поля, крытый манеж, хороший тренажерный зал, питание), на то что есть в «Судуве». В этом клубе неплохие финансовые условия.

— Если уж ты затронул тему денег, то какие финансы крутятся в «Жальгирисе», «Тракай» и остальных клубах?

— Когда я приезжал в «Тракай», уровень финансов там был невысокий. Моя зарплата была 1100 евро. В то время можно было в три раза больше заработать в Беларуси практически в любом клубе. В «Жальгирисе» большая разбежка в зарплатах игроков: может быть и 7 тысяч, может быть и 10, может и совсем маленькая. Средняя зарплата? Не скажу точно, потому что суммы для легионеров отличались от тех, что получали местные футболисты. Как я слышал, когда был в «Тракай», местный игрок максимум получал что-то в районе 4 тысяч евро.

— За два года были проблемы с финансами?

— Никогда. Даже существенных задержек по выплатам не было. В «Жальгирисе» максимум на неделю. Просто там для руководителей клубов важны авторитет и уважение, поэтому они и стараются не создавать каких-то проблем с финансами.

— И напоследок. Как считаешь, где молодому футболисту проще развиваться: в Литве или Беларуси?

— Я бы уехал в Литву в любом случае. Во-первых, потому что это Евросоюз. Там подпускают молодежь, много с ней работают. В Беларуси же, даже если команда не борется за медали, еврокубки, все равно играют возрастные футболисты. В Литве в командах такого уровня молодой игрок точно будет выходить на поле. Помню, когда я играл за «Жальгирис», из того же «Атлантаса» такой нападающий, как Панюков (молодой воспитанник московского «Динамо», уезжал во Францию, потом вернулся), провел один матч в чемпионате Литвы и уехал в «Брагу». И принес своему клубу 300 или 400 тысяч евро. И таких каждый год из «Атлантаса» уезжает по 3-4 человека. А из белорусских клубов, как показывает практика, совершить такой переход молодому футболисту очень-очень тяжело.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, Жальгирис, Интервью, Юрий Кендыш