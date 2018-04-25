Южная Корея впервые не указала КНДР «врагом» в стратегии обороны

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Министерство национальной обороны Южной Кореи опубликовало очередную Белую книгу, в которой впервые с момента ее существования Северная Корея не указана в качестве «врага». Об этом со ссылкой на пресс-релиз ведомства сообщает во вторник, 15 января, ТАСС.

В то же время в документе упоминается, что оружие массового поражения КНДР представляет угрозу для мира, а также для безопасности на Корейском полуострове.

В свою очередь теперь опасность для республики представляют «силы», угрожающие суверенитету страны, а также ее территориальной целостности, народу и имуществу.

Как известно, в предыдущих Белых книгах Северная Корея прямо называлась «врагом» государства.

Ранее Южная Корея предложила США частично снять санкции с КНДР. Также сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын написал письмо с извинениями президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

korrespondent.net

Встреча лидеров Северной и Южной Корей Фото: Стоп-кадр видео

Azattyk/youtube.com