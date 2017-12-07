Южная Корея выделила деньги на убийство Ким Чен Ына

Правительство Южной Кореи одобрило выделение средств из бюджета на создание специального “отряда обезглавливания”. Его целью станет ликвидация лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает газета Korea Herald со ссылкой на данные Минобороны РК.

В 2018 году на эти цели планируется выделить около 340 млн вон (310 тыс. долларов). “Средства пойдут на приобретение оборудования, включая беспилотные самолеты-разведчики, дроны-самоубийцы и гранатометы”, – сообщил изданию источник в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что в следующем году расходы на отряд планируется увеличить. Всего в ближайшие годы южнокорейские власти планируют потратить на него до 26 млрд вон (24 млн долларов).

Первая бригада будущего подразделения была создана 1 декабря. Известно, что в состав полноценного отряда войдут около 1000 бойцов. Их целью станет уничтожение политической “верхушки” КНДР, включая самого Ким Чен Ына и других высших руководителей этой страны.

Структура и тренировочные планы отряда держатся в секрете. Однако, по неофициальной информации, подразделение будут тренировать по той же методике, которая использовалась для подготовки американских спецназовцев из отряда SEAL Team Six (также известен как DEVGRU), в свое время ликвидировавший “террориста номер один” Усаму бен Ладена.

В мае этого года Северная Корея обвинила Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и южнокорейские разведслужбы в намерении осуществить атаку на “высшее руководство” КНДР с использованием биохимического оружия. Тогда в Пхеньяне отметили, что такая “несбыточная мечта” никогда не сможет осуществиться.

В начале января этого года южнокорейское агентство Yonhap сообщало со ссылкой на источники в армии, что Вооруженные силы Южной Кореи и американский спецназ планируют сформировать специальное подразделение, задачей которого станет убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына при начале боевых действий на полуострове. В середине марта это же издание писало, что в ходе совместных учений Соединенных Штатов и Республики Корея Foal Eagle и Key Resolve спецназ ВМС США отработает навыки, необходимые для ликвидации военного командования КНДР и ключевых объектов армейской инфраструктуры в случае войны.

СМИ сообщали, что для защиты лидера КНДР в Северной Корее были наняты бывшие агенты КГБ. Им поручили проконсультировать телохранителей Ким Чен Ына о том, как выявлять предполагаемые террористические акты и противостоять таким угрозам, если они уже произошли.

NEWSru.com

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