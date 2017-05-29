Умерший в США выдающийся академик Збигнев Бжезинский был исключительной личностью, последовательным защитником ценностей свободы и демократии, патриотом своей страны, верным другом Литвы и Европы, который стремился укреплять партнерство США и Европы, говорится в соболезнованиях президента Литвы Дали Грибаускайте.
Как отмечает президент, большой опыт З. Бжезинского, его анализ политических событий ценились как академическим и политическим сообществом, так и всем обществом. Научное наследие З. Бжезинского будет оставаться актуальным источником вдохновения для многих молодых ученых и экспертов, стремящихся понять и объяснить международную политику, говорится в соболезнованиях президента.
В связи со смертью З. Бжезинского Д. Грибаускайте выразила глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и академическому сообществу.
Метки: Даля Грибаускайте, Збигнев Бжезинский, Литва
А вот мухоморчик (сенялис)адресовал своему идолу побольше слов, чем госпожа.Вот что значит опыт марксиста-ленинца.
Бжезинский был представителем ястребов -глобалистов! Ни о каких “свободах и демократиях ” речи никогда не было ! наглое вмешательства в дела суверенных стран хаос давление и навязывание “ценностей”подкупом убийствами вооружёнными вторжениями и т.д. !Списочек у этого проповедника Сатаны огромен ! оценить деятельность этого упыря ещё предстоит историкам
Ястребок ястребка-видит издалека.”Злонравие есть понимание всего в другую сторону.”АРИСТОТЕЛЬ.