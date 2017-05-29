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З. Бжезинский был защитником ценностей свободы и демократии – президент Литвы Д. Грибаускайте

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 29, 13:00   |   Комментариев: 3

Умерший в США выдающийся академик Збигнев Бжезинский был исключительной личностью, последовательным защитником ценностей свободы и демократии, патриотом своей страны, верным другом Литвы и Европы, который стремился укреплять партнерство США и Европы, говорится в соболезнованиях президента Литвы Дали Грибаускайте.

Как отмечает президент, большой опыт З. Бжезинского, его анализ политических событий ценились как академическим и политическим сообществом, так и всем обществом. Научное наследие З. Бжезинского будет оставаться актуальным источником вдохновения для многих молодых ученых и экспертов, стремящихся понять и объяснить международную политику, говорится в соболезнованиях президента.

В связи со смертью З. Бжезинского Д. Грибаускайте выразила глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и академическому сообществу.

BNS

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Комментарии читателей (3)
  1. (87.255.31.118) Йонас пишет:
    2017 05 29 at 22:43

    А вот мухоморчик (сенялис)адресовал своему идолу побольше слов, чем госпожа.Вот что значит опыт марксиста-ленинца.

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 05 29 at 19:39

    Бжезинский был представителем ястребов -глобалистов! Ни о каких “свободах и демократиях ” речи никогда не было ! наглое вмешательства в дела суверенных стран хаос давление и навязывание “ценностей”подкупом убийствами вооружёнными вторжениями и т.д. !Списочек у этого проповедника Сатаны огромен ! оценить деятельность этого упыря ещё предстоит историкам

  3. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 05 29 at 18:50

    Ястребок ястребка-видит издалека.”Злонравие есть понимание всего в другую сторону.”АРИСТОТЕЛЬ.






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