З. Бжезинский был защитником ценностей свободы и демократии – президент Литвы Д. Грибаускайте

Умерший в США выдающийся академик Збигнев Бжезинский был исключительной личностью, последовательным защитником ценностей свободы и демократии, патриотом своей страны, верным другом Литвы и Европы, который стремился укреплять партнерство США и Европы, говорится в соболезнованиях президента Литвы Дали Грибаускайте.

Как отмечает президент, большой опыт З. Бжезинского, его анализ политических событий ценились как академическим и политическим сообществом, так и всем обществом. Научное наследие З. Бжезинского будет оставаться актуальным источником вдохновения для многих молодых ученых и экспертов, стремящихся понять и объяснить международную политику, говорится в соболезнованиях президента.

В связи со смертью З. Бжезинского Д. Грибаускайте выразила глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и академическому сообществу.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Збигнев Бжезинский, Литва