За четыре года число избирателей в Литве сократилось на 84 тыс.

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На выборах советов самоуправлений и мэров в Литве в воскресенье сможет проголосовать на 84 тыс. избирателей меньше, чем на прошлых выборах, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

«Ну, уменьшается Литва», — сказала на пресс-конференции в понедельник председатель ГИК Лаура Матьёшайтите.

В этом году в окончательном списке избирателей значится 2 млн 458 тыс. 13 человек.

На прошлый выборах в 2015 году право голоса было у 2 млн 542 тыс. 605 избирателей.

В этом году также будет избираться меньше членов муниципальных советов — четыре года назад было избрано 1524 члена советов, в этом году их будет избираться 1502.

Предварительное голосование в самоуправлениях начинается в среду. В среду и в четверг голосовать можно с 8 час. до 20 часов в помещениях самоуправлений.

По словам Л. Матьёшайтите, это прекрасная возможность проголосовать для студентов, которые в день выборов не планируют находиться там, где они зарегистрированы.

«Мы часто получаем вопросы от студентов. Для них это прекрасная возможность прийти в самоуправления и проголосовать», — сказала Л. Матьёшайтите.

Выборы советов самоуправлений и мэров в Литве пройдут в воскресенье, 3 марта.

BNS