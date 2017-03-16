За цирк в Сейме заплатят жители

Наш, уже нельзя сказать, что новый, но парламент «национального спасения» – именно так в него прорвались нынешние правящие – окончательно превращается в «реалити-шоу», где скандал затмевает скандал, а на следующий день разгорается новый. Законотворчество в нем пока на вторых ролях, а на первых – захватывающие истории едва ли не об измене Родине, сексуальных домогательствах и прочих веселых, но чрезвычайно дорогих шоу. За которые заплатим мы, налогоплательщики.

Дорогое удовольствие

Итак, едва прошли первые сто дней работы парламента, как у нас потенциально три изгнанных депутата. От аграриев – Грета Кильдишене, которая, напомним, попала в скандал из-за аренды внедорожника и в итоге покинула Сейм. На подходе еще два: социал-демократ Миндаугас Бастис и депутат от партии «Порядок и справедливость» Кястутис Пукас. Почему шоу дорогие? Каждые перевыборы, по данным Главизбиркома, в отдельном округе стоят по полмиллиона евро. Ровно столько из казны уже придется взять для повторного голосования в округе, где осенью победила Г. Кильдишене. Ну а дальше можно перемножать самостоятельно. Начнем по порядку.

Эхо скандала 2013 года

Эта история началась четыре года назад в 2013 году. Тогда разгорелся крупный скандал. Телеканал TV3 сообщил о тайных переговорах руководителей Литвы с представителями «Росатома». Телеканал сообщил, что руководство «Росатома» тайно посещало Вильнюс, проведя встречу с руководством страны, где предложило на тот момент правящим социал-демократам построить Висагинскую АЭС. По сведению канала, в Литву тогда приезжал заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров.

Якобы он провел тайные переговоры с на тот момент председателем Сейма Видасом Гядвиласом. По сведениям TV3, «Росатом» нацелился перенять проект по строительству АЭС в Литве. Гядвилас не стал отрицать, что такая встреча проходила. Он не стал отрицать также, что «Росатом» предлагает Литве построить Висагинскую АЭС, однако рассуждал про такую перспективу пространно. «Об этом мы говорили, вести дискуссию об этом надо, но чтобы они вот так прямо предлагали, такого предложения не было», – сказал он, добавив, что руководство «Росатома» намерено провести аналогичные переговоры теперь уже и с в тот момент премьер-министром Альгирдасом Буткявичюсом и главами правящей коалиции. Сам Гядвилас считает, что нужно рассматривать все возможности.

По сведению телеканала, лоббированием такой рокировки «Росатома» с Hitachi занимается основатель Партии труда Виктор Успасских, у которого «резко возросло количество поездок в Москву».

Позже Гядвилас утверждал, что встречался не с Кириллом Комаровым, а с одним из руководителей дочерней компании «Росатома» «Русатом Оверсиз» Александром Мертеным, а встречу организовал член Сейма Литвы, социал-демократ Миндаугас Бастис.

Вспомнили при избрании

О том скандале достаточно быстро забыли. А вспомнили ненадолго в декабре прошлого года, когда Миндаугаса Бастиса социал-демократы выдвинули на пост вице-спикера парламента. Уже отошедший от политики В. Гядвилас в интервью СМИ спустя годы был более откровенен.

«Там не было никакого особого разговора, потому что он задавал мне такие вопросы, на которые я не мог ответить из-за недостаточной компетенции. Я только потом начал работать в Комиссии по энергетике, а до тех пор меня с энергетикой абсолютно ничего не связывало», — рассказывал В. Гядвилас в декабре прошлого года и уверял, что тогда не понял, что необнародованная встреча с представителем «Росатома» может быть рискованной, и что она не будет забыта спустя три года.

«Тогда я не чувствовал, тогда я только начинал свою работу, знаете, я еще был начинающим спикером парламента, не чувствовал здесь угрозу. Я тогда представлял, что если я представляю Сейм, то если член Сейма обращается ко мне, я должен его принять, если у меня есть время», — сказал Гядвилас.

Сам Бастис при назначении вице-спикером совершенно не жалел о своих связях. С трибуны Сейма он даже хвастался своим решение привести представителя «Росатома» в кабинет спикера Сейма. «Там был затронут очень важный вопрос, касающийся закрытия Игналинской АЭС. Там на самом деле немало проблем, и, насколько мне известно, Еврокомиссия отправила аудит, чтобы оценить, как идет процесс закрытия АЭС. Я считаю, что эта встреча также дала определенный импульс, чтобы закрытие АЭС проходило как можно более слаженно. Если бы этого не было, вы прекрасно понимаете, что это стоило бы Литве и налогоплательщикам не один миллиард», — пояснил Бастис.

По его утверждению, после встречи Мертена с Гядвиласом о помехах в процессе закрытия Игналинской АЭС были информированы другие учреждения. «Спикер Сейма передал эту новость Министерству энергетики. Позже уже начались официальные разговоры, встречи в Игналине именно для обсуждения вопроса закрытия Игналинской АЭС», — сказал Бастис.

Сам Гядвилас утверждал, что не помнит, что в его кабинете шла речь об Игналинской АЭС. «Я не очень помню тот разговор, потому что это было давно, а этих разговоров за всю карьеру было очень много. Я только помню, что мы немного говорили о развитии атомной энергетики в Литве. Это длилось недолго, я их направил в Министерство энергетики. Я сказал, что некомпетентен для разговоров на эту тему. Больше никаких контактов или разговоров у нас не было. Шла речь о ситуации в целом, будем строить или нет Висагинскую АЭС, будем мы участвовать в строительстве или нет. Я сказал, что не знаю этих вопросов, я не знал даже содержания встречи, когда ко мне пришел член Сейма», — признался Гядвилас.

Предприятие «Атомстройэкспорт» российского государственного концерна «Росатом», кстати, владеет 100% акций немецкой компании Nukem, которая осуществляет проект закрытия Игналинской АЭС.

Так или иначе, Бастис был назначен вице-спикером и написал прошение о доступе к работе с секретной информацией – это необходимость для каждого входящего в правление парламента, а Бастис был назначен пятым вице-председателем Сейма.

Подножка Департамента госбезопасности

И вот 10 марта, в день начала весенней сессии парламента, разгорается новый-старый крупный скандал. Департамент государственной безопасности отказывает М. Бастису в праве работы с секретной информацией. ДГБ написал про политика некую справку и передал ее главе парламента Викторасу Пранцкетису, который публично потребовал ухода Бастиса с поста вице-председателя Сейма Литвы.

Копию справки получило агентство BNS. В документе рассказывается про связи Бастиса с так называемым представителем «Росатома» Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны. В документе ДГБ на семи страницах, с которым ознакомились журналисты BNS, основное внимание уделено связям Бастиса с Костиным. Как отмечает ДГБ, Костин представляет интересы «Росатома» в Литве, занимается имиджем Белорусской АЭС.

В письме говорится, что по просьбе Костина Бастис в 2012-2013 годах организовал встречу представителей «Росатома» с Гядвиласом, посредничал в получении вида на жительство для нескольких граждан России. Костин также просил члена Сейма поинтересоваться процессом возвращения земли в Тракайском районе и возможностью поместить его мать в дом престарелых, утверждает ДГБ.

ДГБ подчеркивает, что деятельность Костина в связи с представительством интересов «Росатома» идет вразрез с позицией Литвы относительно БелАЭС.

Грозят изгнанием

Естественно, как оппозиция, так и правящие аграрии в один голос заговорили о необходимости изгнания М. Бастиса из Сейма. «Я не вижу возможности, чтобы Бастис мог дальше честно служить на благо Родины, демократии и всех жителей. Поскольку этот политик не мог и не может следовать присяге, данной государству — он не может быть членом Сейма. Надеюсь, что будет принята личная ответственность, и работа всего Сейма не будет парализована. Если он все-таки будет пытаться выкрутиться и тянуть время, оппозиция немедленно начнет процедуру вотума недоверия», — говорит староста либералов Эугениюс Гентвилас.

Сам Бастис распространил заявление, в котором подчеркнул, что будет добиваться справедливости судебным путем.

«После обнародованной информации и выводов ДГБ о возможностях работы с секретной информацией я покидаю должность заместителя спикера Сейма. Следующим моим шагом, касающимся опубликованной информации, будет обращение в Генпрокуратуру с просьбой выяснить, нарушила ли моя деятельность законы Литовской Республики», — заявил политик.

Свою отставку он объяснил тем, что понимает, что опубликованная информация бросает тень не только на него самого, но и на Сейм Литовской Республики, а также на Социал-демократическую партию Литвы, в связи с чем он и принял решение покинуть пост вице-председателя Сейма. «Я принял это решение еще до того, как спикер Сейма Викторас Пранцкетис публично призвал меня это сделать, но я должен был дождаться заседания фракции Социал-демократической партии Литвы», — отметил Бастис.

По его словам, он получил поддержку членов своей парламентской фракции, а потом уже обнародовал свое решение. «Хочу подчеркнуть, что всегда стремился быть открытым и прозрачным политиком. Занимая должность члена Сейма, я должен общаться и я общаюсь с множеством людей. Меня не в первый раз избирают в одномандатном округе. Я оцениваю мандат члена Сейма как доверие жителей округа и обязательство. Я не вижу причины, по которой могла бы быть начата процедура вотума недоверия в отношении меня. Потому что я своими действиями не затронул установленные в уставе Сейма основы — не было грубого нарушения Конституции, нарушения присяги или подозрений в связи со свершенными преступлениями», — добавил политик.

Однако он признал, что из-за скандала решил не бороться за пост председателя Социал-демократический партии и уже информировал об этом однопартийцев и отделение Шакяйского района, которое ранее выдвинуло его кандидатуру.

Этого оказалось мало, консерваторы начали собирать подписи для импичмента М. Бастису, так что в ближайшее время парламент, очевидно, будет с азартом изучать контакты политика с россиянами.

Как и копаться в белье депутата от «Порядка и справедливости» Кястутиса Пукаса, который якобы склонял к интимной близости соискательницу на должность его помощницы. А еще из Сейма в Брюссель на ближайшие годы уезжает социал-демократ и экс-премьер Гядиминас Киркилас, поскольку другой его однопартиец Зигмантас Бальчитис решил покинуть кресло депутата Европарламента – ему посулили хорошую работу за океаном. На место Киркиласа должен прийти Бронюс Брадаускас, который еле дотянул до конца работы Сейма прошлого созыва из-за крупных скандалов.

Так что законотворчество пусть подождет. Есть у депутатов дела более увлекательные.

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N11 (1151) 16 марта