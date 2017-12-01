За девять месяцев ВВП Литвы вырос на 3,9%, в третьем квартале – на 3,4%

По уточненным данным, внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за девять месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом 2016 года, за вычетом влияния сезонного фактора и изменения количества рабочих дней, а также влияния изменения цен, вырос на 3,9% и в ценах того периода составил 30,902 млрд. евро.

В третьем квартале этого года, по сравнению с июлем-сентябрем 2016 года, ВВП за вычетом сезонного влияния, изменения количества рабочих дней и цен, вырос на 3,4%, а по сравнению со вторым кварталом этого года – на 0,1% до 11,207 млрд. евро, опубликовал уточненные данные ВВС Департамент статистики после анализа методами производственных компонентов ВВП, расходов и доходов.

BNS

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