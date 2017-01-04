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За дюнами будут присматривать козы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 05, 0:02   |   Комментариев: 0

Дирекция национального парка Куршской косы намерена осуществить беспрецедентный план – разрешить пасти почти 50 коз в природном резервате Нагляй.

Фото BFL/Саулюса Жюры

Фото BFL/Саулюса Жюры

Как пишет газета Lietuvos žinios, дирекция обратилась в Министерство охраны окружающей среды с просьбой выделить 10 тыс. евро. На данный момент дирекция парка находится в поисках лучшего варианта, который будет привлекателен для фермеров, поскольку планируется, что коз там будут пасти круглый год и постоянно.

«В мертвых дюнах начаты большие работы по устранению одревесневшей растительности. После очистки пространства необходимо сохранить тот ландшафт, потому что там очень быстро вырастают новые деревья. Опыт показал, что лучший способ – выпас мелкого скота.

Раньше на лугах Куршской косы пасли овец, а в Нагляй нам нужны козы, поскольку они трудятся намного эффективнее», – рассказывала глава национального парка Куршской косы Аушра Фесер.

Инф. «ЛК»

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