За год цены на промпродукцию выросли в Литве и Эстонии – Евростат

За год цены на промышленную продукцию в странах Балтии росли в Литве и Эстонии, а в Латвии они снизились, сообщил Евростат.

За год – в декабре пролого года, по сравнению с декабрем 2015 года – цены на внутреннем рынке в Литве выросли на 1,6%, а в Эстонии – на 3,2%, в Латвии же они снизились на 1,5%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы Евросоюза.

За месяц – в декабре, по сравнению с ноябрем – цены в Литве выросли на 0,2%, а в Латвии – на 0,7%, в Эстонии они снизились на 0,6%.

В целом в ЕС цены на промпродукцию выросли за год на 2,4%, а за месяц – на 0,9%.

BNS

Метки: Евростат, Литва, продукция, Промпродукция