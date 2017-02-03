  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.02.05 Текущий номер: N5 (1145) 2 февраля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

За год цены на промпродукцию выросли в Литве и Эстонии – Евростат

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 02, 15:00   |   Комментариев: 0

За год цены на промышленную продукцию в странах Балтии росли в Литве и Эстонии, а в Латвии они снизились, сообщил Евростат.

За год – в декабре пролого года, по сравнению с декабрем  2015 года – цены на внутреннем рынке в Литве выросли на 1,6%, а в Эстонии – на 3,2%, в Латвии же они снизились на 1,5%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы Евросоюза.

За месяц – в декабре, по сравнению с ноябрем – цены в Литве выросли на 0,2%, а в Латвии – на 0,7%, в Эстонии они снизились на 0,6%.

В целом в ЕС цены на промпродукцию выросли за год на 2,4%, а за месяц – на 0,9%.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿