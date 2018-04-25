За год Google вывел в офшоры 20 млрд евро

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В прошлом году Google вывел 19,9 млрд евро на счета на Бермудских островах. Об этом говорится в поданных в Голландской торговой палаты документах, пишет Reuters.

«В 2017 году Google перечислил 19,9 млрд евро из голландскую офшорную компанию на счета на Бермудских островах в рамках соглашения, позволяет компании уменьшить свои налоговые отчисления за рубежом», — говорится в сообщении.

Эта законная схема позволяет Google в течение последних десяти лет платить в ЕС существенно ниже налоги на доходы. Так, в 2017 году, подразделение Google в Голландии оплатило всего 3,4 млн евро налогов с доходов, превысивших 13,5 млрд евро.

Reuters добавляет, что в 2017 году Google вывел из ЕС в офшор на 4 млрд евро больше, чем годом ранее.

В то же время в самой IТ-компании заявили, что дисциплинированно платят все положенные налоги во всех странах, где ведут деятельность.

Отметим, Франция с 2019 года обложит налогом крупные технологические компании, ввиду отсутствия консенсуса о введении подобного налога на уровне ЕС.

korrespondent.net