За год промышленный сектор Литвы вырос на 5,4% до 6,4 млрд. евро

В январе-апреле 2017 года объёмы производства и реализации промышленной продукции в Литве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сопоставимых ценах увеличились на 54,% до 6,4 млрд. евро. Без учёта влияния рабочих дней годовой прирост составил 5,5%.

В апреле, по сравнению с мартом, объёмы производства и реализации промышленной продукции, за вычетом влияния сезонности и числа рабочих дней, уменьшились на 0,6% до 1,5 млрд. евро (без вычета – снизились на 12,1%), сообщил Департамент статистики.

BNS

Метки: Литва, промышленный сектор, статистика