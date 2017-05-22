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За год промышленный сектор Литвы вырос на 5,4% до 6,4 млрд. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 22, 15:00   |   Комментариев: 0

В январе-апреле 2017 года объёмы производства и реализации промышленной продукции в Литве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сопоставимых ценах увеличились на 54,% до 6,4 млрд. евро. Без учёта влияния рабочих дней годовой прирост составил 5,5%.

В апреле, по сравнению с мартом, объёмы производства и реализации промышленной  продукции, за вычетом влияния сезонности и числа рабочих дней, уменьшились на 0,6% до 1,5 млрд. евро (без вычета – снизились на 12,1%), сообщил Департамент статистики.

BNS

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